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Надзвичайна ситуація в Черкасах: крім води і світла, місто може лишитись без тепла

20:54, 19 січня 2594 Читать новость на русском
Черкаси можуть залишитись без тепла
Черкаси можуть залишитись без тепла / Getty images

Через пошкодження ліній електропередач внаслідок негоди Черкаси вже понад добу залишаються без електроенергії та водопостачання.

Як звітують у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, станом на вечір 19 січня Черкаси залишаються без водопостачання.

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Тривають роботи з відновлення електропостачання насосної станції, які сповільнюються у зв'язку з ускладненим доступом до місць проведення робіт,
– повідомляють надзвичайники.

Рятувальники підключились до підвезення води населенню. Загалом працює 11 одиниць техніки.

У Черкаській міськраді запевняють, що для усунення аварійної ситуації ремонтники працюють в цілодобовому режимі, йдеться у повідомленні на сайті мерії.

Директор комунального підприємства "Черкасиводоканал" Сергій Овчаренко зазначив, що, скоріш за все, доведеться зупинити насосний агрегат.

"Без зупинки насоса після підключення електроенергії ми зможемо поетапно підвищити тиск в мережі впродовж 4-5 годин. Якщо ж насос зупиняється, вода автоматично стікає з усіх водопроводів, і тоді труби будуть порожніми. А значить, туди потрапить повітря, що загрожує гідроударами при подальшій подачі води. В такому випадку, щоб відновити водопостачання, нам знадобляться ще доба після того, як з'явиться напруга", – уточнив спеціаліст.

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У міськраді пояснили, щоб не допустити відключення опалення у помешканнях черкащан і забезпечити тиск в теплових мережах, здійснюється підвіз води до котелень.

Нагадаємо, внаслідок негоди у Черкасах вже понад добу немає світла та води.

Теги: Новини України Негода в Україні Черкаси Погода Електроенергія
Джерело: 24 Канал
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