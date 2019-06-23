Надзвичайники отримали третій гелікоптер H225 Super Puma

Гелікоптер Airbus H225 Super Puma з бортовим номером 52, прибув до України, та поповнив гелікоптерний парк Державної служби з надзвичайних ситуацій. Це вже четверта машина такого типу поставлена в рамках контракту з оснащення МВС.

Два гелікоптери з бортовими номерами 51 та 53 надзвичайники отримали раніше, а третя Super Puma з бортовим номером 10 дісталась Національній гвардії України, повідомляє портал Military Aviation.

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Всього цього року Україна отримає три гелікоптери Н225: два для ДСНС і один для Нацгвардії. Ще два гелікоптери моделі Н125 будуть використовуватися у Льотній академії МВС у Кременчуці для підготовки пілотів.



H225 Super Puma для українських надзвичайників

Також у 2020 році буде поставлено повний симулятор польоту H225 (Full Flight Simulator, FFS).

Ці вертольоти Україна отримує від Франції за спільним контрактом, який передбачає надання до 2021 року 55 модернізованих машин. Зокрема Україна отримає: 21 гелікоптер Н225, що були у вжитку, та нових – десять H145 та 24 типу H125 на загальну суму 551 мільйон євро. Контракт уклали минулого року.

Що відомо про гелікоптери Airbus Helicopters H225 Super Puma?Ці повітряні судна є далекомагістральними пасажирськими вертольотами, розробленими Eurocopter як наступне покоління цивільного сімейства Super Puma. Вони здатні переносити до 24 пасажирів, 2 пілотів та одного борт-провідника, залежно від варіанта комплектування. Моделі H225 орієнтовані на військове використання, попередня версія EC725 – на цивільну авіацію