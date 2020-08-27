"Нафтогаз" заявив про підвищення ціни на природний газ для населення. У порівнянні з серпнем ціна блакитного палива зросла на 46%. Народний депутат України Юрій Камельчук заявив, що така стратегія є неправильною.

Таку думку член комітету з питань енергетики та житлово-комунального господарства Камельчук висловив в ефірі 24 каналу. Також він прокоментував інформацію про підвищення тарифів на газ.

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За його словами, ціни для населення та промисловості урівняти неможливо.

"Це пов'язано з тим, що "Нафтогаз" дещо суперечить Конституції, де значено, що усі надра України належать народові. А коли створили компанію, вони вирішили: саме вона одноосібно буде вирішувати те, як саме розпоряджатися цим майном", – повідомив нардеп.

Він зазначив, що ця історія не буде позитивною для звичайних споживачів. Аргументації щодо підняття цін на міжнародних рівнях є не зовсім правдивими для українського населення. Оскільки собівартість видобутку газу в Україні є набагато меншою – приблизно у 4 рази.

Я думаю, що могла б з'явитися стратегія національного плану: коли для українського населення ціна в певному обсязі залишиться низькою, а для промислового споживання – буде іншою,

– вважає Камельчук.

Як формується ціна на газ? Кабінет Міністрів та "Нафтогаз" безпосередньо не встановлюють ціни на газ для населення з 1 серпня 2020 року, тому що ціни будуть ринкові. Діятиме принцип імпортного паритету, тобто Україна купуватиме газ на німецькому або нідерландському хабі. До ціни також додадуть вартість транспортних послуг.

Міжнародні інвестиції

"Ми можемо рухатися у бік того, як зараз є в деяких країнах Близького Сходу, де передбачено наявність безкоштовного пального. Крім того, якщо у майбутньому на ринку газу буде розвиватися вільна конкуренція, може змінитися навіть собівартість газу у загальному контексті. Тоді, коли буде розвиватися воднева енергетика", – розповів нардеп.

Він повідомив, що деякі міста та містечка Європи переходять на опалення саме за допомогою водню. Україна зараз на установчому етапі цього.

Ми співпрацюємо з водневою радою Європи. Міністр енергетики Ольга Бузлавець підписала відповідну заяву про співпрацю з міністром економіки Німеччини,

– розповів Юрій Камельчук.

Він розповів, що найближчим часом Україну чекає визначення місць, де буде розвиватися воднева енергетика з можливістю інвестицій. Йде мова про більше, ніж 10 мільярдів.

"Крім того, є додаткова сфера – транспорт, розвиток чи оновлення інфраструктури. Європейська ініціатива також стосується і України, тому міста держави можуть укладати угоди з ЄС за посередництвом відповідних рад і отримувати гранти на зміну обладнання на енергоефективність", – заявив нардеп.

Ймовірно, на найближчому комітеті у вересні розглянуть питання про додаткові пільги, вважає депутат. Однак воно має бути синхронізовано з Міністерством фінансів України. Для певних категорій населення додаткові пільги були б справедливими, адже для когось оплата за опалення є зависокою, тож будуть шукати додаткові можливості коригування ціни.

Як змінювалась ціна на газ від початку року