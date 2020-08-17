Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" анонсувала споживачам новий тариф "Річний". Компанія пропонує споживачам замовити газ на рік вперед за фіксованою ціною.

Клієнти "Нафтогазу" вже можуть придбати тариф "Річний", однак він почне діяти з вересня 2020-го по вересень 2021 року. Тобто один рік. Про це повідомляє пресслужба компанії у фейсбуці.

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Що передбачає тариф "Річний"

Користувачі, які придбали тариф "Річний" з 1 вересня 2020 року і протягом 12 місяців оплачуватимуть газ за ціною 4,73 гривні за кубічний метр. У вартість не включений розподіл і доставка блакитного палива.

Відзначається, що за умовами тарифу ціна газу фіксується на рік, без передоплати. Тобто можна зафіксувати ціну газу зараз і застрахувати себе від зростання ринкових цін взимку.

Водночас у компанії наголосили, що ціну газу за тарифом "Річний" переглянуть у вересні. Також у "Нафтогазі" не виключають, що ціна може зрости. Але для клієнтів, які придбали газ за серпневою ціною, нічого не зміниться.

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Раніше у "Нафтогазі" заявили, що ціна на газ може значно підвищитися. Вартість "блакитного палива" зросте майже на половину.