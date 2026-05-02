Росіяни скинули авіабомбу на газопровід в Запорізькій області, – Нафтогаз

Окупанти продовжують енергетичну інфраструктуру України. За останні два дні ворог атакував об'єкти Нафтогазу у 3 областях.

2 травня росіяни скинули авіабомбу на газопровід в Запорізькій області. Про це повідомили в Нафтогазі.

Де ворог вдарив по об'єктах Нафтогазу?

Унаслідок атаки на Запоріжжі частина споживачів тимчасово залишилася без газу.

Ремонтні бригади готові розпочати відновлення, щойно це дозволить безпекова ситуація, і координують дії з військовими,

– пояснили у компанії.

Також там розповіли, що один із працівників компанії отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу на Дніпропетровщині. Йому надається необхідна медична допомога.

Напередодні під ворожий удар потрапив газовидобувний об'єкт у Харківській області. Там пошкоджено обладнання.

Нагадаємо, що на початку квітня ворог обстріляв об'єкти Нафтогазу на Сумщині та Полтавщині. Упродовж 151 дня опалювального сезону Росія здійснила 129 атак на об'єкти Нафтогазу, зокрема трубопроводи та системи опалення. За 2025 рік нараховано 229 таких ударів.

Експерт з енергетики Володимир Омельченко вважає, що дефіциту газу в Україні не очікується. Однак атаки можуть призвести до зростання цін: через це споживачі, зокрема промисловість і водії, будуть змушені економити. За його словами, після коливань ринок зазвичай стабілізується, але на це потрібен час.

Росія може переключити удари з енергетики на системи водопостачання

За даними української розвідки, Росія готує нову хвилю атак по критичній інфраструктурі України – цього разу по системах водопостачання.

Військовий експерт Павло Нарожний пояснює, що росіяни битимуть по водоканалах так само, як раніше по енергетиці – ракетами й дронами, щоб залишити великі міста без води та каналізації і створити гуманітарну кризу.

Політолог Валерій Димов вважає, що це частина тиску на Україну: удари по критичній інфраструктурі мають змусити населення погоджуватися на вигідні Росії умови. Економічно це означає збитки, додатковий тиск на бюджет і складність захисту всіх об'єктів.

Експерт з комуналки Олег Попенко попереджає, що наслідки можуть бути навіть гіршими, ніж при відключеннях світла. Удар по насосних станціях може зупинити водопостачання і каналізацію, що паралізує роботу міст, включно з лікарнями. При цьому більшість мереж зношені, а швидко створити резервні системи майже неможливо.

Загалом фахівці погоджуються, що комунальна інфраструктура вразлива, тому містам і мешканцям варто готуватися до можливих перебоїв із водою.