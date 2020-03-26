"Нафтогаз" готовий до того, що українці гірше платитимуть за газ через карантин

Уряд продовжив карантин до 24 квітня, у зв'язку з чим платоспроможність багатьох українців знизиться через обмежувальні заходи. Однак, голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що компанія має достатній запас для проходження кризи.

Через карантин розрахунки за спожитий газ погіршаться, однак "Нафтогаз" зможе покрити фінансову різницю. Таку думку Коболєв висловив в ефірі одного з телеканалів.

У березні ціну на газ для населення знизили на 14%: це найнижча вартість з 2016 року

Ми зможемо поки що профінансувати цю різницю за рахунок власних коштів. Я думаю, найближчі 3 – 4 місяці для нашої ліквідності не буде істотних загроз,

– сказав Коболєв.

За його словами, компанія ще в умовах підготовки до можливого переривання транзиту економила кошти, зокрема, не вкладаючись в видобувні проєкти.

Рекордне зниження ціни

"Нафтогаз" у березні знизив ціни газ для населення на 14% у порівнянні з лютим. Вартість кубометра газу тепер становить 4, 3 гривні. Це найнижчий показник, починаючи з 2016 року. Водночас у "Нафтогазі" наголосили, що відповідно до урядових правил компанія не постачає газ напряму населенню. Виняток – Кіровоградська область.



У компанії висловили сподівання, що приватні постачальники скоригують свою ціну відповідно до ринкового зниження. Тобто вона не перевищуватиме 4,3 гривні за кубометр.