Україна презентувала Євросоюзу системний план відновлення нафтопроводу "Дружба"
- Україна презентувала план відновлення нафтопроводу "Дружба" після російської атаки, зокрема з залученням фінансової та технічної допомоги ЄС.
- Раніше Володимир Зеленський зазначав, що відновлення транзиту через нафтопровід "Дружба" займе приблизно півтора місяця.
Українська сторона розповіла заступнику посла ЄС в Україні про наслідки російської атаки на інфраструктуру нафтопроводу "Дружба", а також презентувала план відновлення.
Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький на своїй сторінці в соцмережах.
Що тепер буде з нафтопроводом "Дружба"?
Сергій Корецький заявив, що група "Нафтогаз" цінує пропозицію ЄС щодо фінансової та технічної допомоги з відбудови інфраструктурних активів перекачувальної станції "Броди" – відповідно до кращих європейських інженерних та безпекових норм та протидії повторним терористичним атакам.
Разом із заступником Посла ЄС Гедімінасом Навіцкасом зустрілись з технічною робочою групою. Спільно з керівництвом Укртранснафти детально поінформували партнерів про наслідки російської атаки на інфраструктуру нафтопроводу "Дружба",
– написав він.
Під час зустрічі представнику ЄС також розповіли про поточний стан справ та представили системний план відбудови. Разом вони окреслили подальші спільні дії.
Нагадаємо, раніше ЄС запропонував експертну підтримку та фінансові ресурси, аби відремонтувати "Дружбу". Керівники Єврокомісії та Євроради вказали, що наразі для них пріоритетом є гарантування енергетичної безпеки для всіх європейських громадян. Україна погодилася на таку допомогу.
Водночас Володимир Зеленський повідомив, що на відновлення транзиту через нафтопровід "Дружба" після наслідків російських ударів знадобиться приблизно півтора місяця.
У якому стані нафтопровід зараз?
За даними сервісу NASA, який відстежує пожежі, з початку 2025 року біля нафтопроводу поблизу "Дружби" зафіксували одну пожежу – одразу після атаки 27 січня 2026 року. Повідомляється, що дрон влучив у найбільший резервуар із приблизно 25 тисячами кубометрів нафти, тому пожежа була такою масштабною.
Також аналіз супутникових даних показує значні зміни на об'єкті станом на цей день, що свідчить про серйозні пошкодження. Для порівняння, у січні 2025 року подібних змін майже не було.
З огляду на відсутність інших великих пожеж протягом року, ймовірно, основні руйнування сталися саме під час атаки 27 січня 2026 року.