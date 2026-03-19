Україна презентувала Євросоюзу системний план відновлення нафтопроводу "Дружба"

Українська сторона розповіла заступнику посла ЄС в Україні про наслідки російської атаки на інфраструктуру нафтопроводу "Дружба", а також презентувала план відновлення.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький на своїй сторінці в соцмережах.

Сергій Корецький заявив, що група "Нафтогаз" цінує пропозицію ЄС щодо фінансової та технічної допомоги з відбудови інфраструктурних активів перекачувальної станції "Броди" – відповідно до кращих європейських інженерних та безпекових норм та протидії повторним терористичним атакам.

Разом із заступником Посла ЄС Гедімінасом Навіцкасом зустрілись з технічною робочою групою. Спільно з керівництвом Укртранснафти детально поінформували партнерів про наслідки російської атаки на інфраструктуру нафтопроводу "Дружба",

– написав він.

Під час зустрічі представнику ЄС також розповіли про поточний стан справ та представили системний план відбудови. Разом вони окреслили подальші спільні дії.

Нагадаємо, раніше ЄС запропонував експертну підтримку та фінансові ресурси, аби відремонтувати "Дружбу". Керівники Єврокомісії та Євроради вказали, що наразі для них пріоритетом є гарантування енергетичної безпеки для всіх європейських громадян. Україна погодилася на таку допомогу.

Водночас Володимир Зеленський повідомив, що на відновлення транзиту через нафтопровід "Дружба" після наслідків російських ударів знадобиться приблизно півтора місяця.

