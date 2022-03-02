Про це Кулеба повідомив під час відеотрансляції у соцмережах. Він зазначив, що отримана зброя дозволить захистити українську землю.

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Насправді ми вже перемагаємо, – сказав Кулеба

Нам важко, ми спливаємо кров'ю, бачимо, як наші будинки руйнуються, але насправді ми вже перемагаємо,

– сказав Кулеба.

Щодо статусу кандидата в члени ЄС для України, то, зауважив міністр, ще три дні тому це рішення здавалося неможливим. У світі – динаміка підтримки України дуже потужна. Її цінність у тому, що вона руйнує міф Путіна про те, що Україна не потрібна.

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