Нам варто боятися Росії, – кандидат у президенти Чехії

Росія та її спецслужби зацікавлені в тому, щоб чинний президент Чехії Мілош Земан переобрався на другий термін. Служба контррозвідки BIS також допустила ймовірність цього припущення у своєму річному звіті.

Про це в інтерв'ю iROZHLAS розповів екс-глава Академії наук Чехії та суперник Земана у президентських перегонах Іржі Драгош.

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Політик побоюється, що суперники можуть "змовитися" із російськими спецслужбами, щоб перешкодити його перемозі. Таким чином, переконаний Драгош, Чеській Республіці варто "боятися Росії" в нинішніх обставинах.

Згадайте, що в російській військовій доктрині проголошується: найголовніший військовий ворог – це НАТО, членом якого ми є. І закономірно, що російські спецслужби працюють на розкладання Північноатлантичного альянсу,

– застеріг Драгош.

Він також зауважив, що під час обговорень про потенційне зняття санкцій з РФ, не варто забувати про головну причину їхнього введення, а саме – "про військову окупацію території України", йдеться у публікації.

Нагадаємо, у першому турі президентських виборів в Чехії переміг проросійський Мілош Земан, який набрав 39%. Його найближчий суперник – Іржі Драгош – отримав 26% голосів. А от у другому турі соцопитування надають перевагу саме науковцю Драгошу. Він має всі шанси перемогти, хоч і з незначною перевагою.



Додамо, Мілоша Земана обрали третім президентом Чеської Республіки 26 січня 2013 року. Він відомий своїми проросійськими поглядами та різкою критикою ЄС. Натомість Драгош виступає за збереження санкцій проти Росії, а також активну участь Чехії в роботі ЄС та НАТО.