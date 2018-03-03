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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Наметовий табір на Грушевського розтрощено спецпризначенцями, – Соболєв

10:18, 3 березня 6854 Читать новость на русском

За даним народного депутата Єгора Соболєва, наметове містечко, яке було під стінами парламенту, цілковито зачищено. А усіх, хто там перебував, затримали та доставили до відділення поліції.

Нагадаємо, вранці 3 березня правоохоронці прийшли до наметового містечка проводити слідчі дії. Внаслідок сутичок було затримано, за даним поліції, 50 осіб. Чотири правоохоронці та ще шестеро осіб отримали травми.

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За даним народного депутата Єгора Соболєва, який перебував на місці події, "наметовий табір на Грушевського розтрощено спецпризначенцями". За його словами, майже усі, хто перебував тут, були затримані.

"У двох розбиті голови, їх забрали швидкі", – зазначив Єгор Соболєв.

Згодом нардеп додав, що у поліції Печерського району – 71 затриманий у наметовому містечку на Грушевського активіст.

Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Сутички Верховна Рада Єгор Соболєв
Джерело: 24 Канал
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