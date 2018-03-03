Наметовий табір на Грушевського розтрощено спецпризначенцями, – Соболєв

За даним народного депутата Єгора Соболєва, наметове містечко, яке було під стінами парламенту, цілковито зачищено. А усіх, хто там перебував, затримали та доставили до відділення поліції.

Нагадаємо, вранці 3 березня правоохоронці прийшли до наметового містечка проводити слідчі дії. Внаслідок сутичок було затримано, за даним поліції, 50 осіб. Чотири правоохоронці та ще шестеро осіб отримали травми.

Читайте також: Майданівців розстріляли грузинські снайпери, – Янукович про події у Києві

За даним народного депутата Єгора Соболєва, який перебував на місці події, "наметовий табір на Грушевського розтрощено спецпризначенцями". За його словами, майже усі, хто перебував тут, були затримані.

"У двох розбиті голови, їх забрали швидкі", – зазначив Єгор Соболєв.

Згодом нардеп додав, що у поліції Печерського району – 71 затриманий у наметовому містечку на Грушевського активіст.