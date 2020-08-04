Одеса знову "засвітилася" із нападом на громадського активіста. Цього разу від рук нападників ледь не постраждав Анатолій Коломієць. Це – керівник одеського відділення громадської організації "Міжнародна антикорупційна асамблея" і ексдепутат Кілійської райради.

Інцидент трапився близько 22 години вечора 3 серпня на автостоянці в одеському провулку Високий. Про подію інформують у пресслужбі Нацполіції. Раніше На Одещині обстріляли автомобіль відомого активіста Дем'яна Ганула: відео Як відбувався напад: Двоє невідомих кинули у бік Коломійця 2 гранати, коли той сідав до автівки.

Дивом у результаті вибуху 36-річний активіст не постраждав.

Втім, пошкодження зазнав його автомобіль Audi.

Правоохоронці під час детального огляду місця події виявили дві вирви, які утворилися в результаті вибухів гранат РГД-5.

Поліцейські вилучили їх фрагменти та уламки, а також гранату Ф-1, яка не спрацювала. Для проведення подальших досліджень вилучене направили на експертизу.

Поліція продовжує оглядати місце злочину

На місці шукають уламки від гранат Зараз подію кваліфікують як замах на вбивство. Проводиться розслідування усіх обставин події та встановлення осіб нападників.

Знайдений на місці фрагмент гранати

Фрагмент гранати Напад пов’язують із діяльністю чоловіка Товариші активіста пов’язують напад із діяльністю Коломійця. Мовляв, кілька тижнів тому у Києві він проводив прессконференцію у Києві щодо рейдерства земель в Одеській області. До цього В Одесі напали на активіста Володимира Савченка: він протидіє незаконній забудові узбережжя Також вони інформують, що після того, як пролунали вибухи, активіст вистрибнув з машини і почав стріляти у своїх нападників із травматичної зброї. Втім, вони зникли з місця злочину.