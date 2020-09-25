У Парижі 25 вересня стався напад біля колишньої будівлі редакції французького сатиричного журналу Charlie Hebdo. Внаслідок нападу чотири людини отримали поранення.

Що відомо про напад

Невідомий чоловік з ножем напав на перехожих. Про це повідомляє BFMTV.

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Зловмисник зі своїм напарником встиг втекти з місця події до приїзду поліції. Влада 11-го округу Парижа, де стався напад, закрили школи й дитячі сади, а також закликали жителів уникати цей район.

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