В Одеській області 28 липня зловмисники обстріляли автомобіль активіста Дем'яна Ганула. Їх вже встановила й розшукала поліція, щоправда зловмисники можуть відбутися мінімальним покаранням. Усе через кваліфікацію справи правоохоронцями.

Після того, як було встановлено й знайдено автомобілі нападників, спеціальну операцію "Перехоплення" завершено, повідомляє поліція Одеської області.

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Правоохоронці провели огляд автомобілів, на яких пересувалися зловмисники. В одному з них знайшли травматичний пістолет. Його вже вилучили працівники поліції.

Також правоохоронці вже встановили всіх учасників нападу. Вони є мешканцями міста Южне, що в Одеській області. Нападниками є молоді люди віком від 25 до 31 року.

Щоправда, правоохоронці кваліфікували обстріл автомобіля як хуліганство. За цією статтею зловмисники можуть навіть відбутися штрафом від 8,5 тисячі до 17 тисяч гривень. Втім за групове хуліганство мінімальним покарання є умовний термін, а максимальним – реальний до 4 років. Усе залежатиме від рішення суду.

Напад на активіста Дем'яна Ганула: коротко

Він трапився посеред білого дня 28 липня, коли активіст повертався з міста Южного в Одесу. У цей час в його автівку почали одночасно стріляти з двох інших.

Це були Toyota RAV 4 з київськими реєстраційними номерами і Mercedes на єврономерах. У самого активіста, на щастя, не потрапили. Поліція оголосила план "Перехоплення" в області.

Це вже не перший напад і намагання йому нашкодити, повідомляє Дем'ян Ганул. Так, у квітні 2020 року невідомі спалили автомобіль Меrcedes, який належав його дружині.

Напад на Дем'яна Ганула: дивіться відео