У квітні 2018 року троє невідомих чоловіків напали на тоді ще народного депутата Мустафу Найєма. Однак Шевченківський районний суд Києва 30 червня 2020 року виправдав трьох нападників.

Брат ексдепутата Масі Найєм у фейсбуці повідомив, що суддя Голуб Оксана Анатоліївна виправдала Темербулатова Умолта Руслановича, Саітова Ахмеда Абубакаровича, Саітова Магомеда-Саліха Арбуєвича повністю.

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Масі Найєм наголосив, що є підстави вважати, що на етапі досудового розслідування було допущено ряд помилок. Все це негативно відобразились на результатах судового розгляду справи.

Мовиться про помилки в:

частині фіксації доказів,

документального оформлення групи прокурорів та слідчих,

правової кваліфікації.

Реакція Мустафи Найєма

Мустафа Найєм фейсбуці зазначив, що під час останнього судового суддя відмовила йому в участі у дебатах. За словами ексдепутата, суддя також відмовилася:

дати слово свідкам збору доказів,

не долучила до матеріалів результати однієї з судово-медичних експертиз,

не захотіла досліджувати завідомо неправдиві показання свідка у справі, "який незрозуміло звідки взявся".

Адвокати будуть оскаржувати рішення суду.

Тепер ми підемо в апеляцію. І якщо знадобиться – далі, до Верховного суду і Європейського суду з прав людини,

– запевнив Найєм.

Що відомо про напад на Мустафу Найєма: коротко