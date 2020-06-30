Суд повністю виправдав трьох чоловіків, які напали на ексдепутата Мустафу Найєма
У квітні 2018 року троє невідомих чоловіків напали на тоді ще народного депутата Мустафу Найєма. Однак Шевченківський районний суд Києва 30 червня 2020 року виправдав трьох нападників.
Брат ексдепутата Масі Найєм у фейсбуці повідомив, що суддя Голуб Оксана Анатоліївна виправдала Темербулатова Умолта Руслановича, Саітова Ахмеда Абубакаровича, Саітова Магомеда-Саліха Арбуєвича повністю.
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Масі Найєм наголосив, що є підстави вважати, що на етапі досудового розслідування було допущено ряд помилок. Все це негативно відобразились на результатах судового розгляду справи.
Мовиться про помилки в:
- частині фіксації доказів,
- документального оформлення групи прокурорів та слідчих,
- правової кваліфікації.
Реакція Мустафи Найєма
Мустафа Найєм фейсбуці зазначив, що під час останнього судового суддя відмовила йому в участі у дебатах. За словами ексдепутата, суддя також відмовилася:
- дати слово свідкам збору доказів,
- не долучила до матеріалів результати однієї з судово-медичних експертиз,
- не захотіла досліджувати завідомо неправдиві показання свідка у справі, "який незрозуміло звідки взявся".
Адвокати будуть оскаржувати рішення суду.
Тепер ми підемо в апеляцію. І якщо знадобиться – далі, до Верховного суду і Європейського суду з прав людини,
– запевнив Найєм.
Що відомо про напад на Мустафу Найєма: коротко
- 30 квітня 2018 року на народного депутата від БПП Мустафу Найєма скоїли напад.
- Інцидент трапився у центрі Києва через конфлікт на дорозі.
- Мустафу Найєма з травмами госпіталізували.
- Ексдепутат тоді заявляв, що випадок не стосується його депутатських повноважень та політичної діяльності.
- Поліція розпочала справу за хуліганство, затримала 3 осіб, а ще 1 – встиг втекти до Баку за 2 години після інциденту.
- 1 травня 2018 року прокуратура оголосила підозри 3 нападникам.
- Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Мустафа Найєм вважає таке рішення неадекватним.