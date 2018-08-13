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Напад на ювелірний магазин у Києві скоїли не українці, – поліція

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Кадр із відео, яке зняте камерою спостереження у магазині
Кадр із відео, яке зняте камерою спостереження у магазині / Фото прес-служби поліції

Зловмисники, які вчинили напад на ювелірний магазин у Києві серйозно готувалися до злочину. Їх розшук триває. За вчинене їм загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Про це повідомляє прес-служба поліції. 

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За попередньою інформацією представників магазину, сума збитку становить близько 5-ти мільйонів гривень. Згодом автомобіль, який використовували зловмисники, знайшли спаленим на території гаражного кооперативу у Солом'янському районі.

"Нападники вели себе зухвало і, на жаль, внаслідок цього нападу загинув охоронець... Розбійники чітко спланували розбій на магазин: вони вибрали зручний час, коли у місті не буде заторів, прорахували шляхи відходу і місце відстою машини. Навіть той факт, що спалили автомобіль, який використовували під час нападу, говорить про те, що вони намагалися знищити речові докази: саме у салоні виявили зброю, яку вони, імовірно, застосували під час розбою", – повідомив т.в.о. начальника Головного управління Національної поліції у місті Києві Віктор Нечитайло.

При цьому правоохоронець наголосив, що нападники – не українці: між собою вони спілкувалися на іноземній мові, а до охоронця і продавця один із них звертався російською.

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Також їх поведінка дає підстави вважати, що вони попередньо робили розвідку місця вчинення злочину і місця знищення автомобіля, адже коли рухалися територією гаражного кооперативу, прикривали обличчя, аби їх не зафіксували камери відеонагляду.

Зі слів свідків, на вчинення злочину у них пішло кілька хвилин. При цьому вони добре орієнтувалися в магазині: про це свідчить те, що забрали нападники в основному ювелірні прикраси із дорогоцінним камінням. Остаточна сума завданого збитку буде встановлена після проведення інвентаризації,
– зазначив Віктор Нечитайло.

Він також додав, що на розшук нападників орієнтований весь особовий склад поліції Києва, складено план проведення оперативно-розшукових заходів та гласних і негласних слідчих дій.

Кримінальні провадження розслідуються за двома статтями Кримінального кодексу: п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (Розбій).


Скріншот з відео, яке зняте камерою спостереження у магазині


Скріншот з відео, яке зняте камерою спостереження у магазині

Нагадаємо, 12 серпня ввечері, троє невідомих у масках пограбували ломбард-магазин і вбили охоронця. 

Теги: Новини Києва Пограбування Поліція
Джерело: 24 Канал
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