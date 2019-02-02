Нападник збірної України забив дебютний гол у сезоні чемпіонату Туреччини: відео

Форвард "Кайсеріспора" та збірної України Артем Кравець забив гол у матчі турецької Суперліги проти "Єні Малатьяспора".

Артем Кравець потрапив в стартовий склад на матч 20 туру чемпіонату Туреччини проти "Єні Малатьяспор". А вже на 14 хвилині 29-річний українець зробив рахунок 1:0.

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Artem Kravets ! dk'13



Malatyaspor 0 - 1 Kayserispor



Tim goller • @KramponSport pic.twitter.com/75NGvxOH7c — Krampon Media (@KramponUefaTV) 2 февраля 2019 г.

Для Артема Кравця це дебютний гол у Суперлізі 2018/19. Натомість українець тричі забивав у 4 матчах Кубка Туреччини.

Інший українець у складі "Кайсеріспора", екс-гравець донецького "Шахтаря" і збірної України Олександр Кучер розпочав поєдинок у резерві.

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