Нападник збірної України забив дебютний гол у сезоні чемпіонату Туреччини: відео
Форвард "Кайсеріспора" та збірної України Артем Кравець забив гол у матчі турецької Суперліги проти "Єні Малатьяспора".
Артем Кравець потрапив в стартовий склад на матч 20 туру чемпіонату Туреччини проти "Єні Малатьяспор". А вже на 14 хвилині 29-річний українець зробив рахунок 1:0.
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Для Артема Кравця це дебютний гол у Суперлізі 2018/19. Натомість українець тричі забивав у 4 матчах Кубка Туреччини.
Інший українець у складі "Кайсеріспора", екс-гравець донецького "Шахтаря" і збірної України Олександр Кучер розпочав поєдинок у резерві.
Джерело: 24 Канал
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