Напередодні зустрічі Трампа з російським диктатором Буданов звернувся до українців

Начальник Головного управління розвідки, генерал-лейтенант Кирило Буданов закликав українців до згуртованості та нагадав, що боротьба проти агресора триває на землі, у повітрі та на морі попри будь-які заяви, звідки вони б не надходили.

З такими словами керівник воєнної розвідки звернувся до нації під час відвідин позицій розвідників на острові Зміїний та на газовидобувних платформах у Чорному морі, куди він днями прибув особисто, інформує 24 Канал.

Честь бійцям ГУР та усіх Сил безпеки й оборони України! Наша дієва боротьба з агресором на морі, на землі й в небі довела усьому світові – згуртована українська нація здатна здолати навіть сильнішого ворога. Хто б що не говорив – лише від нас самих залежить майбутнє України. Боротьба триває, слава Україні!

– виголосив Буданов перед бійцями-розвідниками та звертаючись до всієї української нації напередодні вірогідної зустрічі Трампа і Путіна.

У межах візиту на відвойований в агресора український острів Зміїний та на відбиті в росіян так звані "вишки Бойка" Кирило Буданов проінспектував сили та засоби, залучені до оборони української акваторії Чорного моря.

Кирило Буданов проінспектував позиції на Зміїному / Фото ГУР МО України

Крім того, начальник ГУР МО провів нараду з офіцерами, а також нагородив бійців ГУР зі "Спецпідрозділу Тимура" за проявлений професіоналізм і хоробрість під час захисту нашої держави в умовах війни з Росією у Чорному морі.