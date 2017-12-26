Напівоголена активістка Femen намагалася вкрасти "дитя Ісуса" у Ватикані (18+)

У Римі затримали напівоголену активістку Femen, яка намагалася викрасти статуетку "дитя Ісуса" з різдвяного вертепу на площі Святого Петра у Ватикані.

Про це італійська поліція повідомила в ніч на вівторок, 26 грудня, передає DW.com.

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Напівоголена активістка з написом God is a woman ("Бог – жінка") схопила фігурку з макету вифлеємської стайні, проте її встигли зупинили правоохоронці.

Дівчині закидають образу почуттів вірян, замаху на крадіжку та непристойних діях.

Тим часом, у Femen заявили, що викрадачка – "секстремістка" Аліса Виноградова, яка за заявою організації, називає себе захисником прав жінок. Метою акції дівчини був протест проти церковного "втручання у право жінки щодо власного тіла", зокрема щодо абортів та контрацепції.

У Ватикані напівоголена активістка Femen намагалася вкрасти "дитя Ісуса"

Нагадаємо, 25 грудня активістка Femen роздяглася на площі Святого Петра у Ватикані перед різдвяною службою, яку вів Папа Римський Франциск.