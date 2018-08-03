Напрям на голодомор: Захарченко залишає селян без врожаю та грошей

Судячи з усього, ватажок "ДНР" Захарченко, відчуває палку "любов" до жителів Бойківського (Тельмановського) району Донецької області. Завдяки його наказам у цих населених пунктах, де, до речі, сконцентрувалася найбільша кількість селян-фермерів, у недореспубліці незабаром може початися реальний голодомор. Принаймні, цього прагне курляйтер, інакше пояснити його дії важко.

Після наказів про здачу величезного відсотку врожаю на користь терористичних угрупувань, Захарченко вирішив остаточно закрутити гайки людям, які можуть вижити без допомоги "республіки" - селянам, що здатні забезпечити себе продуктами, та ще й продавати пшеницю, картоплю та інші товари.

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Звісно, при цьому вартість сільгосппродукції на ринку зашкалює, адже ціни у всіх "денеерії" і без того величезні. Втім, після рішення, підписаного ватажком терористів 27 червня, у селян можуть початися взагалі тяжкі часи. Справа у тому, що Захар вирішив "стабілізувати ціни" врегулювавши вартість пшениці На свій лад. У цьому, звісно, є особиста вигода для курляйтера та компанії. Майже усі хлібозаводи "ДНР" "націоналізовано" та віджато, то ж скупляти врожай зернових за 10-15 тисяч рублів за тону не так вигідно, як за чотири-п'ять. А якщо у тебе немає совісті та є можливість примусово знизити ціни, то виходить такий собі джекпот.

Відтак, пшеницю першого та другого ґатунків "республіці" не мають право продавати дорожче 5470 рублів за тону. Третього та четвертого – 5210 та 4620 рублів.

Більше того, майже у два із половиною рази Захар зменшив ціну на жито - до 4840 рублів за тисячу кіло.

І це, треба зазначити, фіаско для аграріїв, бо собівартість тонни пшениці у "ДНР" перевищує шість тисяч рублів. Фактично людям доведеться віддавати врожай та ще й доплачувати терористам.

І це ще не все. Якщо хоч хтось продасть зерно по ринковим цінам, скажімо, приватним замовникам, усі гроші в нього просто заберуть.

Про це днями розповіли людям представники терористичної "адміністрації" Тельмановського району. Відповідні листівки з'явилися у всіх населених пунктах "дири", де тільки можуть зібрати більш-менш серйозний врожай.

До сповіщення про врегулювання цін терористи додали нагадування про податок на худобу, який починає діяти із вересня.

І це ще не все. З початку осені так зване керівництво квазіутворення планує збільшити ціни на хліб. Такий економічний нонсенс – собівартість виготовлення для підприємств Захара впаде, а ціни поповзуть до гори. До голодомору ще далеко, але напрямок саме той.

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