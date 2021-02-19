Народний депутат Олег Дунда (фракція "Слуга народу") пропонує президенту Володимиру Зеленському об'єднати місцеві непарламентські політичні партії та еліти згідно єдиної ідеології.

"Я звертаюся до вас, пане президенте, із закликом замислитися про можливості та доцільності такого об'єднання, про створення певною мірою нового "Народного Руху" для підтримки ваших ініціатив", – сказав Дунда на брифінгу в Києві.

Він зазначив, що представники регіональних партій і безпартійні очікують визначення ідеологічних основ програми президента для можливості до них приєднатися, оскільки "слуги народу" тяжіють до певної невизначеності при визначенні власної ідеологічної платформи".

На думку Дунда, це повинно бути досить м'яке об'єднання, яке необов'язково збігається з конфігурацією більшості в місцевих радах, яке могло б позитивно вплинути на об'єднання громадян і політиків задля розв'язання проблем, які насправді турбують більшість українців.

Ви говорили, що у нас в Україні, кожен повинен стати президентом. Це – гасло. І напевно краще, коли президент один, але долучитися до реалізації його ідеології через механізм широкого народного руху дійсно зможе кожен бажаючий,

– зазначив депутат.

Дунда просить Зеленського, в разі його зацікавленості проєктом, зустрітись з його ініціаторами та представниками місцевої влади Київської області.

На початку лютого Дунда ініціював формування ідеології партії "Слуга народу".