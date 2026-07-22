Проблема не в 2 прізвищах: нардепи висловили своє ставлення до мітингів за Федорова

Мітинги на підтримку Михайла Федорова та критика військового керівництва звели суспільну дискусію до протистояння окремих прізвищ. Однак кадрові перестановки самі по собі не розв'яжуть проблем, якщо держава не визначить чітку стратегію війни та не сформує команду для її реалізації.

Народні депутати Олег Дунда зі "Слуги народу" та Ярослав Юрчишин із "Голосу" в ефірі 24 Каналу оцінили вимоги мітингувальників і пояснили, чому не варто шукати одного героя чи винного. Вони також розповіли, якої розмови з владою бракує суспільству та що може допомогти уникнути внутрішнього розколу.

Проблема не у двох прізвищах

Вимоги, які лунають на мітингах, не обов'язково відображають позицію більшості суспільства. Для цього потрібні опитування та інші інструменти, тоді як вихід людей на площі показує настрої лише певної частини громадян. Олег Дунда застеріг від спроб звести складну кризу до призначення або звільнення конкретних людей.

Подібні рішення можуть здаватися простими, однак не дають відповіді на головне питання: як саме Україна має вести війну, які ресурси для цього потрібні та хто повинен реалізовувати обрану стратегію.

Проблема не у Федорові, проблема не в Сирському. Взагалі ці прізвища не мають жодного значення,

– наголосив народний депутат від "Слуги народу".

Спочатку влада має визначити модель подальшої війни та спосіб завдати поразки ворогу. Уже під це завдання потрібно формувати єдину команду з міністра оборони, Генерального штабу та інших структур, які працюватимуть узгоджено.

Не може бути так, що ми призначаємо одну особу і вона нібито все вирішить. Воно так не працює,

– пояснив Дунда.

Відповідальність за стратегічне рішення лежить на президентові, який має не орієнтуватися лише на гасла чи вимоги щодо окремих посадовців, а підібрати людей і засоби для реалізації цілісного плану.

До сучасної війни не готове навіть НАТО

Проблема з визначенням моделі майбутньої війни стосується не лише України. Олег Дунда розповів, що під час розмов із представниками іноземних генеральних штабів побачив схожу невизначеність у партнерів – від Сполучених Штатів до країн Балтії.

Більшість представників генеральних штабів світу і НАТО не готові до сучасної війни. Більшість генеральського складу не готова до того, як вона буде відбуватися,

– зазначив народний депутат.

Про це, на його думку, свідчать і події у Перській затоці, до яких не був повністю готовий навіть Пентагон. Українське військове керівництво також значною мірою спирається на старі підходи, тому саме президент має визначити нову модель війни, а вже під неї добирати команду.

Дунда також розповів, що ще після призначення Михайла Федорова попереджав його команду про можливі проблеми. Міністр мав досвід розбудови створеного під нього Міністерства цифрової трансформації, однак раніше не керував великою структурою зі сформованою бюрократією.

Він не мав досвіду керування інституційними монстрами. Я казав, що в нього є два місяці для повного перезавантаження, інакше бюрократія почне його з'їдати. Так воно і сталося,

– пояснив Дунда.

Мітингам бракує вимог про військових

Ярослав Юрчишин звернув увагу, що учасники протестів висувають різні вимоги. Водночас серед них бракує конкретних пропозицій щодо підвищення зарплат військових, посилення їхнього соціального захисту та запровадження довгострокової ротації.

Мені моментами не вистачає змістовних вимог про підвищення заробітних плат військових, про посилення їхнього соціального статусу, про довгострокову ротацію. Тоді це справді мітинг про людей,

– сказав народний депутат від "Голосу".

Юрчишин обережно ставиться до спроб політиків і вулиці визначати, хто має очолювати військові структури. Він нагадав про трагічний досвід протистояння Симона Петлюри та Петра Болбочана, яке послабило українську армію, тому кадрові рішення у війську потребують особливої відповідальності.

Водночас влада мала пояснити суспільству причини різкої зміни позиції щодо військового керівництва. Провали, зокрема у мобілізації, не можна покладати лише на Михайла Федорова, адже до цих процесів також причетні поліція, керівництво ЗСУ, президент і парламент.

Відповідальність має бути розподілена. Не варто знаходити "козла відпущення", якщо це була така спроба,

– наголосив Юрчишин.

Так само успішні далекобійні удари по території Росії не можуть бути заслугою лише одного посадовця. Вони здійснювалися за участі різних структур і за керівництва Олександра Сирського, тому суспільству важливо розуміти, де йдеться про стратегічні рішення, а де – про спільний результат усієї команди.

Суспільству бракує розмови про стратегію

Україна воює з 2014 року, однак влада досі не провела відвертої розмови із суспільством про стратегічні цілі та бачення подальшої війни. Йдеться не про розголошення тактичних планів, а про розуміння того, як держава збирається досягати перемоги та яку команду формуватиме для цього.

Ми воюємо з 2014 року, але відвертої розмови із суспільством про те, як будемо воювати і які наші стратегічні цілі, не було. І, напевно, поки що немає,

– зазначив Юрчишин.

Брак пояснень призвів до того, що складну дискусію звели до протистояння Федорова та Сирського. Так суспільству запропонували образи героя й антигероя, хоча для перемоги потрібне не з'ясування стосунків між окремими посадовцями, а спільна робота проти Росії.

Водночас від військового керівництва очікують активнішої реакції на повідомлення про порушення прав людини у війську. Журналістів, які розповідають про такі випадки, не можна оголошувати ворогами, адже цивільний контроль над армією залишається необхідним і під час повномасштабної війни.

Ворог у нас один – це Росія. Нам дуже важливо не дозволити їй розколювати суспільство, користуючись прізвищами, ситуаціями та недомовленістю,

– наголосив народний депутат від "Голосу".

Суспільство має розуміти критерії, за якими добирають міністра оборони, керівника Збройних Сил та інших посадовців, а також їхню роль у реалізації спільної стратегії. Україна не має розкоші уникати складних рішень і внутрішнього дорослішання, адже від цього безпосередньо залежить її здатність вистояти у війні.

Нардепи оцінили вимоги мітингувальників: дивіться відео