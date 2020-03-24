Нардепи працюють над "антикоронавірусним" пакетом законів: які переваги будуть для громадян

Верховна Рада на позачерговому засіданні розгляне "антикоронавірусний" пакет законопроєктів. У них йтиметься про підтримку економіки і соціального захисту населення через поширення коронавірусу в Україні та вимушений карантин.

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі програми "Політбюро" зазначила, що такий пакет дозволить посилити соціальні гарантії держави.

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"Я розмовляла зі своїм колегою – головою економічного Комітету. Вони зараз закінчують зведення одного великого законопроєкту, – сказала Кравчук.

За словами нардепки цей законопроєкт надаватиме певні податкові пільги для бізнесу, а також великий соціальний блок, який дасть змогу захистити людей, які можуть втратити працездатність чи роботу.

Ми маємо посилити соціальні гарантії держави у цих випадках. Законопроєкти будуть зареєстровані вже завтра,

– зауважила нардепка.

Також вона додала, що її колеги з Комітету з питань здоров'я нації готують додаткові медичні законопроєкти. Однак про те, у який саме день відбудеться позачергове засідання – поки невідомо.

"Немає ні порядку денного, ні офіційного документа, який би міг скликати позачергове засідання. Саме тому я не виключаю, що воно може відбутись пізніше, ніж у четвер", – додала Кравчук.



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