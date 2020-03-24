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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      Нардепи працюють над "антикоронавірусним" пакетом законів: які переваги будуть для громадян

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      Що передбачає "антикоронавірусний" пакет законів / УП

      Верховна Рада на позачерговому засіданні розгляне "антикоронавірусний" пакет законопроєктів. У них йтиметься про підтримку економіки і соціального захисту населення через поширення коронавірусу в Україні та вимушений карантин.

      Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі програми "Політбюро" зазначила, що такий пакет дозволить посилити соціальні гарантії держави.

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      "Я розмовляла зі своїм колегою – головою економічного Комітету. Вони зараз закінчують зведення одного великого законопроєкту, – сказала Кравчук.

      За словами нардепки цей законопроєкт надаватиме певні податкові пільги для бізнесу, а також великий соціальний блок, який дасть змогу захистити людей, які можуть втратити працездатність чи роботу.

      Ми маємо посилити соціальні гарантії держави у цих випадках. Законопроєкти будуть зареєстровані вже завтра,
      – зауважила нардепка.

      Також вона додала, що її колеги з Комітету з питань здоров'я нації готують додаткові медичні законопроєкти. Однак про те, у який саме день відбудеться позачергове засідання – поки невідомо.

      "Немає ні порядку денного, ні офіційного документа, який би міг скликати позачергове засідання. Саме тому я не виключаю, що воно може відбутись пізніше, ніж у четвер", – додала Кравчук.


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      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Новини України Новини політики Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Здоров'я Слуга народу
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