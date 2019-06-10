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      Нардепи "Самопомочі" – серед лідерів доброчесності за версією руху "Чесно"

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      Нардепи "Самопомочі" – серед лідерів доброчесності за версією руху "Чесно"
      Нардепи "Самопомочі" – серед лідерів доброчесності за версією руху "Чесно" / Фото з Facebook-сторінки "Самопомочі"

      13 народних депутатів "Самопомочі" увійшли до рейтингу найефективніших парламентарів. Діяльність депутатів проаналізували за кількома критеріями і відібрали 25 найкращих. Понад половина з них – від "Самопомочі".

      Аналітики руху "Чесно" проаналізували роботу парламентарів за шістьма критеріями: кнопкодавство, прогульництво, підтримка антидемократичних ініціатив, гречкосійство, фігурування в антикорупційних розслідуваннях, а також голосування за політичні реформи.

      У результаті найвищий бал отримали 13 нардепів від "Самопомочі", зокрема Оксана Сироїд, Любомир Зубач, Тетяна Острікова, Олег Лаврик, Руслан Сидорович, Роман Семенуха, Ірина Подоляк, Лев Підлісецький.

      Один з найпоказовіших критеріїв – підтримка п’яти політичних реформ: Виборчого кодексу, закону про Вищий антикорупційний суд, фінансування партій з державного бюджету, створення НАБУ, скасування загального нагляду прокуратури. Нардепи "Самопомочі" не лише підтримали кожну із них, але й були їх співавторами та співрозробниками.

       

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      Теги: Новини України Новини політики Самопоміч
      Джерело: 24 канал
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