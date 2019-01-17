Нардепові Шухевичу стало погано у приміщенні Ради: його забрала "швидка"

У четвер, 17 січня, народному депутату від Радикальної партії Юрію Шухевичу стало погано у приміщенні Верховної Ради. Для 85-річного політика викликали швидку медичну допомогу.

"До парламентарія були викликані медики, далі Юрій Шухевич з ними покинув Верховну Раду. Однак він не став користуватися каталкою, пішов на своїх ногах", – повідомив у Facebook помічник нардепа Василь Апасов.

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Зазначимо, що перед тим, як Шухевичу стало погано, у залі парламенту відбувалися палкі дискусії довкола законопроекту про процедуру переходу релігійних громад до інших парафій. Закон таки схвалили, проте з третьої спроби.

До слова, Шухевич є найстаршим народним депутатом цього скликання Верховної Ради. Він – син командувача Української повстанської армії Романа Шухевича.