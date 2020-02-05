Пенсії в Україні: кому може не вистачити грошей та що робити

Якщо пенсійну систему не реформують найближчим часом, то в Пенсійному фонді не залишиться грошей для майбутніх пенсіонерів. Чому так і як це можна виправити, дізнався 24 канал.

Україна, як і кожна інша європейська країна, переживає старіння нації. Тобто народжуються все менше дітей, а частка пенсіонерів у населенні стає все більшою. Через застарілу пенсійну систему така демографічна ситуація створює фінансові загрози для покоління середнього віку.

Чому народжуваність впливає на пенсії?

Причина у пенсійній системі України, яку ми отримали у спадщину від Радянського Союзу. В Україні 11,3 мільйонів пенсіонерів за даними Пенсійного фонду. Попри те, що кількість населення скорочується, пенсіонерів буде більшати, а тих, хто платить їм пенсію – буде менше. Власне в цьому і головна проблема. Українці не відкладають на власну пенсію, а виплачуюють її теперішнім пенсіонерам. Коли ті досягають пенсійного віку, то за них має платити молодше покоління. Це коло. І все б нічого, якби демографічна ситуація була стабільна. Проте дані Держстату та нещодавній перепис населення за допомогою мобільних операторів показав непропорційність українців за віковою категорією.

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Найбільша вікова група людей – це основне працездатне населення (25-54 роки). Їх близько 45%. Якщо об'єднати категорії діти та ранній працездатний вік, то побачимо, що їх лише 25%. А саме вони разом із дітьми, що народяться впродовж наступних 5 років, прийдуть на заміну теперішньому основному працездатному населенню. Тобто через 25 років працездатного населення в Україні може бути у півтора рази менше.



Населення України за віком / Інфографіка 24 каналу

Це би не було такою проблемою, якби не факт, що пенсіонерів навпаки стане більше, адже ними якраз стануть ті, хто зараз працездатного віку. Мінімальна пенсія в Україні (1 769 гривень) навіть не дотягує до прожиткового мінімуму (2 027 гривень). І це при тому, що кількість працездатного населення значно перевищує кількість пенсіонерів. Якщо співвідношення зміниться, важко передбачити наслідки для майбутніх пенсіонерів. За деякими прогнозами через 30 років 10 українців утримуватимуть 23 пенсіонерів. Та цьому всьому можна зарадити пенсійною реформою, яку в Україні обговорюють вже кілька років.

Пенсійна реформа: якою буде та коли на неї чекати

Про пенсійну реформу говорять давно. Ще у 2003 з'явився закон, що дозволяє українцям накопичувати власні пенсії. У 2017 обіцяли, що повноцінна пенсійна реформа запрацює у 2019. Тепер її запуск перенесли до 2023.

Пенсійна реформа передбачає три рівні. Ми на першому. Це солідарна пенсія. Пенсіонерам виплачують гроші із Пенсійного фонду, який наповнюють люди, які працюють.

Яка пенсійна система діє в Україні зараз?У нас є два види пенсії: трудова та соціальна. Для отримання трудової потрібно мати певний стаж, який, до слова, щороку збільшується. Чоловіки можуть вийти на пенсію у 60, а жінки у 55. Але за умови робочого стажу у 27 років. У 2028 необхідно буде мати 35 років стажу для виходу на пенсію. Соціальну пенсію може отримати кожен громадянин. Виплати здійснюють із Пенсійного фонду, який наповнює працездатне населення.

Другий рівень – це накопичувальна система пенсійного страхування. Суть в тому, що частину внесків вже почнуть відкладати на особисті пенсійні рахунки, а частину і надалі платитимуть у загальний Пенсійний фонд. Другий рівень – перехідний, оскільки не можна за один день перейти на зовсім нову систему пенсійних виплат.

Третій, останній рівень, передбачає добровільні внески. Українці самі будуть відповідальні за своє майбутнє. Вони вноситимуть суми, які самі вирішать за потрібне у недержавні пенсійні фонди на свій рахунок. До речі, станом на липень 2019 в Україні були вже таких 64 недержавних фонди. Тому певні законодавчі передумови для переходу на нову систему існують.

Пенсійні системи за кордоном

В США існують три типи пенсій, які відрізняються за сумою вкладу. Особливість в тому, що людина або вносить фіксовану суму, або сама вирішує скільки відкладати у свій пенсійний фонд. Ці гроші не йдуть іншим пенсіонерам, а зберігаються для людини, яка їх вкладає. Є приватні та державні фонди.

Британці обирають чи віддавати із своєї зарплати фіксований відсоток як мінімум 10 років, щоб отримати державну пенсію, чи взяти все у свої руки. Вони можуть відкладати скільки хочуть у приватні пенсійні фонди і самі регулювати розмір майбутньої пенсії.

У Франції, щоб отримати пенсію потрібно віддавати 16,35% своєї щомісячної зарплати. Якщо вони хочуть забезпечити собі вищу пенсію, то можуть також вносити платежі на страхові рахунки.

Ще однією проблемою для українців є тіньова економіка та зарплати у конвертах. Деяким працівникам не нараховується стаж, а деякі, працюючи офіційно, отримують дві зарплати: офіційну "мінімалку" та решту у конвертах. Зі стажем все зрозуміло: не буде офіційного стажу, не можна отримати трудову пенсію, лише соціальну. Щодо офіційної зарплати у розмірі "мінімалки", то проблема у розмірі майбутньої пенсії. Адже основним чинником розміру пенсії є не стаж, а рівень заробітної плати. Тому отримання неофіційної зарплати не лише зменшує тягар від податків, але й майбутню пенсію.