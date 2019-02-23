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      "Народжуй м'ясо": активістки у Петербурзі вийшли на сміливу акцію проти служби в армії Росії

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      "Народжуй м'ясо": активістки у Петербурзі вийшли на сміливу акцію проти служби в армії Росії

      У Санкт-Петербурзі шість жінок під військкоматом Ленінградської області влаштували провокаційну акцію проти мілітаризації Росії і служби в армії як частини цього процесу. Напівоголені активістки вийшли з начебто немовлятами на руках, проте у пелюшках, підперезаних георгіївськими стрічками, виявилось рублене м'ясо.

      Самі жінки вбрались у кокошники та протигази і тримали у руках величезний плакат "Народжуй м'ясо", повідомляє "Радио Свобода". 

      Читайте також: 23 лютого: прихована ганьба Радянського Союзу


      У пелюшках було сире м'ясо

      Жінок змушують народжувати м'ясо, яке держава із задоволенням їсть. Сьогодні ми говоримо "Ні!" тиску на жінок, "Ні!" насильству над чоловіками, які не бажають служити в армії. Ні війні! – передав слова активісток присутній на акції фотограф Давид Френкель.

      Дату для акції теж обрали не випадково, адже 23 лютого у Росії досі відзначають радянське "свято" День захисника Вітчизни.

      Чому 23 лютого – не свято: дивіться відео

       

      blog_ava
      Скрипін про скандал на Євробаченні: У вас очі на сраці виросли, що ви стільки вати напхали
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      Теги: Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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