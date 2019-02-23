"Народжуй м'ясо": активістки у Петербурзі вийшли на сміливу акцію проти служби в армії Росії
У Санкт-Петербурзі шість жінок під військкоматом Ленінградської області влаштували провокаційну акцію проти мілітаризації Росії і служби в армії як частини цього процесу. Напівоголені активістки вийшли з начебто немовлятами на руках, проте у пелюшках, підперезаних георгіївськими стрічками, виявилось рублене м'ясо.
Самі жінки вбрались у кокошники та протигази і тримали у руках величезний плакат "Народжуй м'ясо", повідомляє "Радио Свобода".
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У пелюшках було сире м'ясо
Жінок змушують народжувати м'ясо, яке держава із задоволенням їсть. Сьогодні ми говоримо "Ні!" тиску на жінок, "Ні!" насильству над чоловіками, які не бажають служити в армії. Ні війні! – передав слова активісток присутній на акції фотограф Давид Френкель.
Дату для акції теж обрали не випадково, адже 23 лютого у Росії досі відзначають радянське "свято" День захисника Вітчизни.
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