У нас нема ніякого особливого статусу в Україні, – білоруські опозиціонери Родненков і Кравцов
Прессекретар Координаційної ради Білорусі Антон Родненков та виконавчий секретар Іван Кравцов прибули до Києва. З Білорусі їх змусили виїхати, погрожуючи відкриттям кримінальної справи. Опозиціонери кажуть, що жодного особливого статусу в Україні в них немає.
Планів на політичний притулок нема, – Кравцов і Родненков
Родненков і Кравцов зазначають, що поки питання про політичний притулок в Україні вони не обговорювали. Про це вони повідомили на пресконфренції, інформує 24 канал.
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У нас нема ніякого особливого статусу в Україні. Ми в'їхали до України у звичайному порядку. Ми не запитували про жоден політичний притулок,
– сказав Іван Кравцов.
У білорусів є посвідки на тимчасове проживання
За словами Родненкова, поки просити про політичний притулок у них планів немає. Натомість в обох є посвідки на тимчасове проживання в Україні. Її опозиціонери оформили заздалегідь – наприкінці 2019 року.
Ми є волонтерами однієї з некомерційних організацій в Україні. І у нас є договір, який дозволив отримати посвідку,
– зазначив Родненков.
Що відомо про прибуття Родненкова та Кравцова в Україну
- 7 вересня стало відомо про зникнення членкині президії Координаційної ради Марії Колесникової.
- Згодом зник зв'язок і з Іваном Кравцовим та Антоном Родненковим.
- Опозиціонери повідомили, що їх викрали біля будинку Колесникової.
- Їх відвезли спочатку у відділення міліції, а згодом в Департамент фінансових розслідувань
- Кравцову пригрозили відкриттям кримінальної справи, пов'язаної з його колишньою роботою.
- Родненкову планували інкримінувати співучасть.
- Щоб уникнути цього, опозиціонерам сказали виїхати в Україну.
- Видворити Колесникову не вдалось, вона порвала свій паспорт.
- За попередньою інформацією, опозиціонерка перебуває у Мозирському прикордонному загоні.