Прессекретар Координаційної ради Білорусі Антон Родненков та виконавчий секретар Іван Кравцов прибули до Києва. З Білорусі їх змусили виїхати, погрожуючи відкриттям кримінальної справи. Опозиціонери кажуть, що жодного особливого статусу в Україні в них немає.

Планів на політичний притулок нема, – Кравцов і Родненков

Родненков і Кравцов зазначають, що поки питання про політичний притулок в Україні вони не обговорювали. Про це вони повідомили на пресконфренції, інформує 24 канал.

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У нас нема ніякого особливого статусу в Україні. Ми в'їхали до України у звичайному порядку. Ми не запитували про жоден політичний притулок,

– сказав Іван Кравцов.

У білорусів є посвідки на тимчасове проживання

За словами Родненкова, поки просити про політичний притулок у них планів немає. Натомість в обох є посвідки на тимчасове проживання в Україні. Її опозиціонери оформили заздалегідь – наприкінці 2019 року.

Ми є волонтерами однієї з некомерційних організацій в Україні. І у нас є договір, який дозволив отримати посвідку,

– зазначив Родненков.

Це цікаво! Родненков і Кравцов зазначили, що наразі з ними не зв'язувались представники української влади.

Що відомо про прибуття Родненкова та Кравцова в Україну