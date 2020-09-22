Є добра новина і погана. Добра: бюджет на охорону здоров'я зросте. Погана: усе зростання з'їсть популізм, і на кращі медичні послуги нічого не залишиться. Не вистачить навіть на весь популізм.

Для зручності я розгляну не весь бюджет, а лише Програму медичних гарантій (ПМГ), його основну статтю. ПМГ – це наше лікування, тобто тарифи за медичні послуги, які оплачує Національна служба здоров'я лікарням.

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Популізмом по українській якості медицини

Добре було би їх підвищити! – подумали ви. І я так думаю. Після квітня, коли лікарні перейшли на модель "оплата за послугу", частина з них почала заробляти більше, а частина – менше. Але навіть тим, хто заробляє більше, дуже важко надавати пацієнтам послуги якісно і безоплатно. Бо грошей в системі об'єктивно дуже мало – у 2020 році було близько 3,5% від ВВП (бажано мати 5-6%).

Як перший крок, тарифи можна підвищити до рівня, щоб пацієнтам не треба було купувати собі ліки або витратні матеріали. А лікарні могли би потроху, але системно підвищувати доходи своїх медиків.

Чи дасть можливість бюджет 2021 зробити це? Спойлер: ні, не дасть. Через популізм. Давайте розбиратися. Треба трохи зосередитися, будуть цифри.

Бюджет Програми медичних гарантій на 2021 рік складає 123,4 млрд гривень. Це на 27,4 млрд більше, ніж у 2020. Здавалося би, значне збільшення, майже на 30%. Не поспішайте радіти. Гроші будуть, але не зараз, не всі, і не факт що у нас.

Ось видатки, які ПМГ забирає з собою з 2020 року:

– Інфляція. Ціни ростуть, вартість ліків та витратних матеріалів теж. Якщо не зробити індексацію – лікарі та лікарні збідніють.

– Підвищення мінімальної зарплатні. З 1 січня до 6000 грн, а з 1 липня – до 6500. Треба підняти зарплати усім, хто нижче або близько до цих цифр. Це вимога закону.

– Боротьба з COVID-19. Треба виплачувати медикам COVID-лікарень уже діючу надбавку у 300%. Також є окремі тарифи на лікування COVID. Їх теж треба закласти в бюджет.

– У вересні міністр вирішив підняти зарплати лікарям. Чому ж ніхто раніше не здогадався це зробити? Ці доплати треба продовжувати платити наступного року. Ну а все, що залишається після цього, може піти на підвищення тарифів.

Програма медичних гарнтій у проєкті бюджету-2021: що нам обіцяють?



Програма медичних гарнтій у проєкті бюджету-2021 / Графіка Павла Ковтонюка

Я зробив просту табличку, в яку ліворуч записав додатково виділені у бюджеті гроші. А праворуч – уже зроблені зобов'язання, які переходять у 2021 рік.

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Зліва маємо +27,4 млрд, з яких Мінфін очікує, що 15,8 млрд підуть на боротьбу з COVID-19. А праворуч ми бачимо, що така сума потрібна тільки для того, щоб лікарні привели зарплати у відповідність до збільшення мінімалки. Якщо додати інфляцію, маємо 15,4+7=22,4 млрд. Майже весь додатковий ресурс уже з'їдено.

Ідемо далі. COVID-19. На додаткові тарифи для лікування COVID-19 потрібно 5 млрд. Додайте до попередніх витрат. Ось вам і 27 мільярдів. Але є ще доплати медикам. Щоб до літа (уявімо, що вірус піде саме влітку) виплачувати медикам надбавку, потрібно ще 14,5 млрд. Це ми уже пішли в мінус.

Ну і щоб далі кататися на атракціоні небаченої щедрості у вигляді вересневих надбавок лікарям, на наступний рік потрібно 23,6 млрд. Їх теж, зрозуміло, немає. Маємо -38 млрд гривень балансу того що маємо, і того що наобіцяли.

Підвищення тарифів і лікарені

Питання в тому, чи міг бути якийсь шанс їх підвищити. Так, міг би.

Давайте віднімемо з видатків увесь популізм. Підняття мінімалки, разові осінні доплати та ковідні 300% (вони могли доходити до лікарень через тарифи на послуг). Маємо додаткові 15 млрд навіть після поправки на інфляцію.

На них можна було би а) підняти тарифи для лікування COVID-19; б) підвищити інші тарифи. Нагадаю – підвищення тарифів це додаткові гроші для лікарень, в тому числі – підвищення зарплат медиків. Але не один раз, а назавжди.

Але для такої політики треба відмовитися від того, щоб купувати собі народну любов за наші ж гроші. Найгірше те, що популізм тільки здається вигідним. В кінці це завжди гра з від'ємним результатом для всіх.

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Ось результат роздачі невиправданих обіцянок у тяжкий для економіки рік з епідемією: а) маємо бюджет, який не виконує набрані обіцянк; б) в результаті все одно доведеться відміняти надбавки і доплати; в) в результаті не буде індексації на інфляцію; г) в результаті медики реально стануть біднішими; д) а якість медичних послуг не зросте.

Ну і наостанок. 27,4 додаткових мільярдів ще треба заробити. А рік для економіки буде дуже тяжкий, можливо важчий за нинішній. Ось такі справи.