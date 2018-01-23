Нас вже не 52 мільйони: стала відома чисельність населення України у 2017 році

Станом на 1 грудня 2017 року в Україні нараховувалося 42,4 мільйона мешканців. При цьому постійне населення – 42,2 мільйона осіб.

Такі дані оприлюднила Державна служба статистики.

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Варто зазначити, що кількість мешканців вказана без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.

Найбільше осіб, згідно статистики, мешкає у Донецькій та Дніпропетровській областях – 4,2 та 3,2 мільйона осіб відповідно, а також у Києві – 2,9 мешканців. Найменше – у Чернівецькій та Кіровоградській областях – 906 та 957 тисяч осіб відповідно.

Чисельність населення України станом на 1 грудня 2017 року

Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.

У Державній службі статистики зазначили, що дані можуть бути уточнені.