Вже четвертий день поспіль тривають наймасштабніші спільні навчання українських військових з військовими НАТО. До того ж американські бомбардувальники у супроводі наших винищувачів вже провели повітряне патрулювання кордонів. У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що такі рейди будуть регулярними.

Про це в ефірі 24 каналу говорив заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос. Також він розповів про те, як проходять міжнародні навчання "Кавказ-2020".

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Про рейди ВПС США

"Що стосується подальшого покращення взаємодії. Це лише перші кроки у стабільній і постійній системі про відпрацювання стратегічних питань з військово-повітряними силами США", – зазначив Кривонос.

Про "Кавказ-2020"

Він наголосив: мало хто звертає увагу, що під час "Кавказ-2020" створили багаторівневу систему розвідки. А росіяни зараз відпрацьовуватимуть питання повітряного групування, що дозволяє їм безперервно вести повітряну розвідку для виявлення та знищення сил засобів умовного противника. Ним є якраз українські збройні сили.

"Одним з елементів нарощення їхніх спроможностей – це те, що вони їх відпрацьовують. Оскільки та техніка, яка заявляється – це тактичний рівень. А на вищому рівні йде опрацювання й узгодження всіх дій на багаторівневій системі розвідки", – пояснив Кривонос.

Кривонос також ствердив, що "наші навчання є якраз відповіддю на агресивні дії ворога щодо дестабілізації ситуації вздовж наших кордонів".

Що відомо про масштабні навчання "Кавказ-2020"

У вересні Росія проведе військові навчання "Кавказ-2020", які відбудуться на багатьох полігонах, зокрема, й в окупованому Криму та в Південному військовому окрузі ЗС РФ поблизу кордону з Україною.

"Кавказ – 2020" відбудеться із зосередженням великої кількості озброєння та військової техніки – до 120 тисяч осіб, не менше, ніж 500 танків, 300 літаків, 250 вертольотів, 50 кораблів і до 5 підводних човнів.

Також до навчань запрошені контингенти збройних сил 17 країн.

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У вересні можливий широкомасштабний наступ Росії, – розвідка. Але є й варіант, коли відбудуться широкомасштабні військові дії проти України.

В українській розвідці також переконані, що такі масштабні навчання Росія використає для демонстрації своєї воєнної могутності перед Україною та Європою. І їх слід розглядати як елемент тиску на нашу країну.

Дивіться повністю відео коментаря заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса: