Кремль активно проводить навчання в Криму: російський експерт оцінив загрози для України
Російські військові 11 вересня провели навчання в анексованому Криму. Учасники завдали бомбових ударів по наземних та морських цілях. Військовий експерт з Росії Олександр Гольц вважає, що Україна не має підстав для побоювань, що РФ нападе на материкову частину країну.
Насамперед у Криму створено потужне військове угрупування, метою якого є не стільки напад на материкову частину Україну, а оборона Криму. Про це російський військовий експерт розповів в ефірі 24 каналу.
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За його словами, півострів достатньо вразливий. І нападати звідти на Україну дуже незручно, тому що дуже складно провести через такий вузький перешийок розгортання сил та засобів.
Він погодився, що навчання справді проходять майже постійно. І додав, що найближчими тижнями Крим буде залучений в стратегічні навчання "Кавказ-2020".
Олександр Гольц наголосив, що війська, які розміщені в окупованому Криму, постійно тренуються.
"Мені здається, для України було б раціональніше перестати говорити щодо кожних тактичних навчань у Криму, що це прелюдія до агресії. Вона мимоволі опиняється у становищі того хлопчика, який кричав: "Вовки, вовки", – прокоментував він.
Що відомо про масштабні навчання "Кавказ-2020"
- У вересні Росія проведе військові навчання "Кавказ-2020", які відбудуться на багатьох полігонах, зокрема, й в окупованому Криму та в Південному військовому окрузі ЗС РФ поблизу кордону з Україною.
- "Кавказ – 2020" відбудеться із зосередженням великої кількості озброєння та військової техніки – до 120 тисяч осіб, не менше, ніж 500 танків, 300 літаків, 250 вертольотів, 50 кораблів і до 5 підводних човнів.
- Також до навчань запрошені контингенти збройних сил 17 країн.
- В Головному управлінні розвідки Міноборони України не відкидають можливість того, що під час навчань Росія може вдатися до провокацій. Але є й варіант, коли відбудуться широкомасштабні військові дії проти України.
- В українській розвідці також переконані, що такі масштабні навчання Росія використає для демонстрації своєї воєнної могутності перед Україною та Європою. І їх слід розглядати як елемент тиску на нашу країну.
Російський військовий експерт про навчання РФ в окупованому Криму: відео