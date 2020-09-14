У комітеті нацбезпеки Верховної Ради вважають, що ризик нападу Росії з Криму є мінімальним. Однак українські війська у будь-якому випадку готові обороняти території України на Півдні.

Чи може Росія напасти на Україну з Криму

Навчання "Кавказ-2020", які Росія проведе в окупованому Криму, є щорічними. Тому на Півдні давно розгорнуті і підготовлені підрозділи ЗСУ. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з нацбезпеки Олександр Завітневич в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Ми, до речі, комітетом їздили туди – відвідали пункт пропуску на межі з Кримом і дивилися на підготовку наших військових. Тому, я думаю, що там вірогідність нападу дуже-дуже низька,

– зауважив голова комітету нацбезпеки.

Однак, за словами Завітневича, наразі в Раді розмірковують, як покращити законодавство, адже кордон з Кримом є не державним, а адміністративним. Це накладає певні обмеження на застосування військових сил і прикордонних засобів.

Політик наголосив, що ефективним захистом України біля морських кордонів буде ракетний комплекс "Нептун", який нададуть ЗСУ. Всі його елементи повністю виробляли в Україні.

Що відомо про загрозу нападу РФ з Криму