Чи є загроза нападу Росії з Криму: прогнози комітету нацбезпеки
У комітеті нацбезпеки Верховної Ради вважають, що ризик нападу Росії з Криму є мінімальним. Однак українські війська у будь-якому випадку готові обороняти території України на Півдні.
Чи може Росія напасти на Україну з Криму
Навчання "Кавказ-2020", які Росія проведе в окупованому Криму, є щорічними. Тому на Півдні давно розгорнуті і підготовлені підрозділи ЗСУ. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з нацбезпеки Олександр Завітневич в інтерв'ю "РБК-Україна".
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Ми, до речі, комітетом їздили туди – відвідали пункт пропуску на межі з Кримом і дивилися на підготовку наших військових. Тому, я думаю, що там вірогідність нападу дуже-дуже низька,
– зауважив голова комітету нацбезпеки.
Однак, за словами Завітневича, наразі в Раді розмірковують, як покращити законодавство, адже кордон з Кримом є не державним, а адміністративним. Це накладає певні обмеження на застосування військових сил і прикордонних засобів.
Політик наголосив, що ефективним захистом України біля морських кордонів буде ракетний комплекс "Нептун", який нададуть ЗСУ. Всі його елементи повністю виробляли в Україні.
Що відомо про загрозу нападу РФ з Криму
- Раніше Служба зовнішньої розвідки України не виключала напад Росії з Криму. Проте, за прогнозами, це може відбутись не восени 2020 року.
- Наразі країну-агресора стримує низка факторів. Зокрема, падіння цін на світових ринках нафти й газу та направленість ресурсів на протистояння з Туреччиною в Сирії та Лівії.
- Однак розвідка застерігає, що в перспективі можлива масштабна військова операція Росії для захоплення нових українських територій.
- За словами військового експерта Олега Жданова, Росія навряд чи наступатиме на Україну з Криму через те, що на вузькому перешийку в неї буде мало шансів.