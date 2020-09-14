У Раді вважають, що військова небезпека зі сторони Білорусі існує
Голова комітету Ради з нацбезпеки Олександр Завітневич не заперечує можливість російської військової агресії зі сторони Білорусі. Водночас вона менш імовірна, ніж агресія з території Донбасу.
Військова небезпека з території Білорусі існує, тому нею не можна нехтувати, розповів голова комітету Верховної Ради з нацбезпеки Олександр Завітневич в інтерв'ю "РБК-Україна".
Читайте також Ми розберемось без Путіна: чи можливе вторгнення Росії в Білорусь
Крім того, РФ та Білорусь входять до Організації Договору колективної безпеки (ОДКБ). Це дозволяє надавати військову допомогу у випадку зовнішньої агресії члену об'єднання, і така допомога надається дуже швидко.
Це несе дуже велику загрозу для нас. Тому Україна вжила заходів і відстежує ситуацію,
– наголосив Завітневич.
Раніше військовий експерт Михайло Самусь заявив, що наступ з території Білорусі є малоймовірним через природні умови.
Однак у зв'язку з ситуацією в Білорусі українські прикордонники все ж вирішили посилити контроль на спільному кордоні. Ситуація там залишається спокійною, скупчення військової техніки не фіксують.
Дізнайтеся більше Масові протести в Білорусі: останні новини та що відомо – фото, відео
Що цьому передувало
- Після президентських виборів 9 серпня у Білорусі спалахнули масові протести, які тривають і досі.
- Росія заявила про готовність надати допомогу у врегулюванні конфлікту білоруській владі, якщо Мінськ цього захоче.
- А Олександр Лукашенко повідомив, що Білорусь вступить у війну у випадку агресії Заходу проти Росії.