Голова комітету Ради з нацбезпеки Олександр Завітневич не заперечує можливість російської військової агресії зі сторони Білорусі. Водночас вона менш імовірна, ніж агресія з території Донбасу.

Військова небезпека з території Білорусі існує, тому нею не можна нехтувати, розповів голова комітету Верховної Ради з нацбезпеки Олександр Завітневич в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Крім того, РФ та Білорусь входять до Організації Договору колективної безпеки (ОДКБ). Це дозволяє надавати військову допомогу у випадку зовнішньої агресії члену об'єднання, і така допомога надається дуже швидко.

Це несе дуже велику загрозу для нас. Тому Україна вжила заходів і відстежує ситуацію,

– наголосив Завітневич.

Раніше військовий експерт Михайло Самусь заявив, що наступ з території Білорусі є малоймовірним через природні умови.

Однак у зв'язку з ситуацією в Білорусі українські прикордонники все ж вирішили посилити контроль на спільному кордоні. Ситуація там залишається спокійною, скупчення військової техніки не фіксують.

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