Наші Кіборги – символ України, яку неможливо перемогти, – Порошенко

20 січня відзначається День пам'яті захисників Донецького аеропорту. З нагоди цього дня Президент України назвав захисників Донецького аеропорту символом України, яку неможливо перемогти.

"242 дні незламності. 242 дні героїзму. 242 дні відданості. Україна назавжди запам’ятає безстрашних захисників Донецького аеропорту. І наші Кіборги – символ України, яку неможливо перемогти. Адже за нас "правда, і слава, і воля святая", – йдеться в дописі Петра Порошенка у Facebook.

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Нагадаємо, бої за Донецький аеропорт (ДАП) розпочалися 26 травня 2017 року із його захоплення терористами з "ДНР". Бої тривали за новий термінал та злітно-посадкову смугу. За цей час загинуло понад 200 українських бійців. Ще близько 500 отримали поранення. Під час цих боїв вороги прозвали український військових "кіборгами" через неможливість їх знищити. Згодом "кіборгами" прозвали усіх бійців, які воювали у ДАП.