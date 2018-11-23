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      Наскільки зросла вартість комунальних послуг в Україні за п'ять років: космічні цифри

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      Рівно п'ять років тому Україна взяла курс на євроінтеграцію. Європейський рівень – це і європейські ціни. Тож окрім Революції Гідності українці пройшли справжню революцію цін.

      984% – настільки зросла вартість опалення одного метра квадратного за останні п'ять років.

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      На другій сходинці космічного зльоту вартості комунальних послуг – газ. Кубометр блакитного палива для українців здорожчав на 819%.

      Газ
      Вартість газу зросла на понад 800%

      Замикає трійку паразитів комунального гаманця українців кубометр холодної води, який підскочив у вартості на 516%.

      Заробіток
      Зарплата і пенсія зросли на значно менші величини

      За п'ять років майже на 225% зросла мінімальна зарплата, а мінімальна пенсія – на 60%. Утім, заробітки українців за цей же період зменшилися на 21%.

      Курс
      Курс долара "злетів" на чверть тисячі відсотків

      Причина – стрибок долара на 252%.

      Теги: Новини України комунальні послуги Тарифи статистика Гроші
      Джерело: 24 канал
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