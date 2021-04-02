Жорстокі репресії і систематичні переслідування усіх незгодних у Криму стали просто новинами. Зламані долі кримських татар, правозахисників, журналістів та просто незгодних – просто історіями, які не чіпляють і більше не обурюють.

Я впевнена, ви всі неодноразово чули про сфабриковані справи проукраїнських кримчан і кримських татар. Про те, як їх викрадали співробітники Федеральної служби безпеки Росії, катували і судили в російських судах – надумано і протизаконно.

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І лише за офіційними даними, таких неугодних у в'язницях і слідчих ізоляторах наразі 109. Але, на жаль, є і ті, чия доля взагалі невідома. Таких наразі 15 – викрадених людей, про яких роками нема жодної звістки.

Ані місцеперебування, ані інформації живі ці люди, чи ні. Ці нелояльні до окупаційної влади українські та кримськотатарські активісти були насильницьки викрадені.

І от зараз я хочу вам розказати історію одного з них – молодого кримськотатарського активіста та колишнього депутата Бахчисарайської міської ради Ервіна Ібрагімова.

Ервін Ібрагімов не змирився з окупацією

Він – активіст, який віддався своєму народові. У нього попереду мало б бути довге, насичене подіями життя, якби не жорстка репресивна російська машина.

Що відомо про активіста

Ервін був одним із лідерів кримськотатарської спільноти після анексії Криму. Він відвідував судові засідання за політичними справами, був присутнім під час обшуків і масових затримань кримських татар.

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Після анексії принципово, за власним бажанням, звільнився з Бахчисарайської міської адміністрації, попри погрози начальства. Але все це до його викрадення.

З Ервіном 5 років тому раптово перервався будь-який зв'язок. Востаннє чоловік розмовляв зі своїм батьком Умером телефоном приблизно о 23:00 24 травня 2016 року.

Пізніше батько знайшов його покинутий автомобіль поряд з їхнім будинком у Бахчисараї: з відчиненими дверцятами і ключем у замку запалювання.



Ервін Ібрагімов / Фото "7 на 7"

Автомобіль Ібрагімова зупинили російські інспектори

На відеокадрах з камери маленького магазинчика поблизу видно, як транспорт Ібрагімова зупинило двоє чоловіків, ймовірно, у формі російських дорожніх інспекторів.

Затримання Ібрагімова: дивіться відео "15 хвилин"

Що видно на камерах спостереження: дивіться відео "15 хвилин"

Він недовго спілкувався з невідомими, перш ніж спробувати втекти. Можна побачити, як чоловіки його схопили, змусили сісти в їхній фургон і відразу поїхали геть у бік Бахчисарайського водосховища.

Цілковита байдужість ФСБ

Наступного дня батько Ервіна поїхав до управління ФСБ у Сімферополі, щоб написати скаргу і надати запис з відеокамери. Передбачувано, що в ФСБ відмовилися прийняти заяву і наказали звернутися поштою.

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Адже проводити розслідування, ніхто вочевидь і не збирався. Поліція в Бахчисараї відкрила справу. Але 5 років поспіль жодної підозри, жодних даних про долю Ервіна і цілковита байдужість.



Прогресу у розслідуванні зникнення Ібрагімова немає / Фото "Радіо Свободи"

На прогрес у так званому "розслідуванні" марно було сподіватися, а у вересні 2017 року слідство і взагалі тимчасово зупинити. За словами батька Ервіна, за його сином стежили невідомі ще до викрадення, а напередодні зникнення активіст отримував погрози.

Тоді зникнення сина чоловік пов'язував з проведенням на півострові жалобних заходів з нагоди Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Справа всього життя

Тож що з Ервіном, де він і чи він живий – досі не відомо. Для його батька Умера тепер це розслідування – справа всього життя. У його будинку стоси документів, які він збирав самотужки та разом з активістами. А на очах – сльози, коли мовиться про сина.

Зауважимо! Загалом за даними організації КримSOS, за весь час російської окупації в Криму насильницьки викрали 44 людини: 23 з них – зрештою знайшли живими, шестеро знайшли мертвими. Водночас доля інших невідома.

Що може зробити Україна

Про жорстокість, безпринципність і протизаконність російського режиму в Криму годі й говорити. Тут і так все зрозуміло. А як щодо України? Чи достатньо зробила наша влада, аби вплинути на ситуацію?

Чи достатньо мобілізувала міжнародну спільноту? Чи отримали кримські татари нормальну підтримку від держави? Ні – не достатньо!

Що як мінімум могла б зробити Україна, так це:

підтримати кримські і кримськотатарські інформаційні канали;

підтримати культурні заходи;

підтримати сім'ї постраждалих від окупаційної влади;

ухвалити закон про статус кримськотатарського народу та про корінні народи України;

активно говорити про важливість кримськотатарської культури, про історії з Криму.

Врешті, щоб урядовці та урядовиці, політики, під час нескінченних політичних ігор, знаходили час на потужну і відверту розмову про Крим, розказували нам історії сімей, мотивували нас допомагати, підтримувати й зберігати пам'ять про тих, хто боровся і продовжує боротись.

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Україна в контексті Криму зробила і робить мало, критично мало і я вимагаю змін. Питання Криму має бути на порядку денному не формально, а реально. Лише тоді ми побачимо поступ.