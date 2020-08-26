З 1 вересня в Україні до 5 тисяч гривень зросте мінімальна зарплата. Виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера та радник президента Зеленського Олег Устенко вважає, що це не повинно призвести до різкого зростання інфляції.

Значного зростання інфляції бути не повинно, – Устенко

Устенко вважає, що може мовитись про зростання інфляції на десяті відсотка. Про це інформує "РБК-Україна".

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До того ж, ми знаходимося на історично мінімальному рівні інфляції – приблизно 2%. Він не розкручується при такому зростанні мінімальної зарплати. Незважаючи на те, що рівень інфляції, який запланував Національний банк у цьому році, становить приблизно 5%, навіть в гіршому випадку ми не зможемо піднятися до цього рівня,

– зазначив Устенко.

Також на думку радника президента, зростання мінімальної зарплати не повинно спричинити і девальвації гривні.

"Золотовалютні резерви України знаходяться на рівні, який перевищує 28 мільярдів доларів. Це досить для того, щоб ми покривали 5 місяців нашого імпорту", – сказав Устенко.

Також, наголосив Устенко, Київ продовжує співпрацю з Міжнародним валютним фондом. До кінця року очікують на транш, який дозволить поповнити золотовалютні резерви.

За підвищення мінімальної зарплати Рада проголосувала 25 серпня

Зазначимо, що Верховна Рада на позачерговому засіданні 25 серпня проголосувала за підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень з 1 вересня 2020 року. Таким чином, з вересня мінімальна зарплата має збільшитися на 277 гривень.

Зверніть увагу! Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що економіка не отримає надмірного інфляційного тиску через підвищення мінімальної зарплати. Утім є й ті, хто не погоджуються з главою уряду. Наприклад, заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк з фракції "Голос" вважає, що підвищення мінімальної зарплати негативно вплине на збільшення податків і зборів.



План підвищення мінімальної зарплати в Україні / Інфографіка 24 каналу