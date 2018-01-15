Наслідки розпаду РФ можуть бути дуже небезпечними, – російський політолог

Наступний цикл територіального стиснення Росії буде супроводжуватися війнами. А далі – розпад Російської Федерації, який є неминучим, і це відбудеться у найближчі 25 років.

Таку думку висловив російський політолог Дмитро Орєшкін у коментарі "Главреду".

За його словами, в найближчі роки Росія навряд чи розпадеться. Але в перспективі це станеться в найближчі 25 років. Та наслідки розпаду РФ для світу можуть бути значно страшнішими, ніж після розпаду СРСР.

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"При розвалі СРСР усім було зрозуміло, що так далі жити не можна. Всім, зокрема і партійним елітам. Тому що будь-який секретар обкому розумів, що його якість життя, мабуть, навіть гірша, ніж в американського роботяги біля конвеєра, тому що у того хоч є свій котедж (або будинок), гараж, дві машини, і цей роботяга може подорожувати по всьому світу, почуваючись реалізованим громадянином", — пояснив Орєшкін.

А в СРСР секретар обласного комітету комуністичної партії радянського союзу мав "Волгу", квартиру в будинку з жовтої цегли і пижикову шапку і все.

У нинішній ситуації набагато багатше й краще, ніж у радянські часи. І є клас людей, наприклад, путінська номенклатура, яка думає, що так жити дуже навіть можна й правильно. Вони просто так, спокійно від влади не підуть,

– переконаний експерт.

На його думку, саме з такою верствою людей, а це кадирівці, чекісти чи представники Федеральної служби охорони, у Росії буде найскладніше – вони будуть боротися всіма засобами, зокрема, за допомогою зброї.

"Тому наступний цикл територіального стиснення Росії буде супроводжуватися війнами. Але не між населенням і владою, як нам зазвичай говорять. А між різними елітними групами, які хотіли б перехопити контроль і владу з ослаблих рук центру", — вважає Дмитро Орєшкін.