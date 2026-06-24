Це виказує риторика Лукашенка: офіцер ЗСУ оцінив, чи є зараз загроза наступу з Білорусі

Загроза з боку Білорусі нікуди не зникла. Але потрібно реалістично дивитися на цю проблему.

Майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук розповів 24 Каналу, що Росія постійно піднімає тему наступу з Білорусі, коли в неї починаються проблеми на фронті. А паралельно витягують погрози ядерною зброєю разом з неадекватом Медведєвим.

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Чи дійсно є небезпека наступу з боку Білорусі?

Як наголосив військовий, в Білорусі можуть робити агресивні заяви та проводити різні перевірки військ. Але це не є дзвіночком, що наступ от-от відбудеться. Потрібно стежити за дещо іншими сигналами.

Дивіться, допоки немає концентрації особового складу на кордоні з Україною з боку Білорусі, доти значної загрози немає. Повірте, ці перекидання на сьогодні не можуть бути непоміченими. Зараз всі розуміють, що забезпечити прорив звідти достатньо складно, бо мости підірвані, а дороги – заміновані,

– зазначив військовий.

Чи можливий наступ з Білорусі: дивіться відео 24 Каналу

Крім того, Сили оборони України вийшли на колосально сильний рівень у застосуванні безпілотників. Росія зазнає серйозних проблем. А Білорусь в разі нападу зазнає ще катастрофічніших наслідків. Самопроголошений президент Олександр Лукашенко чудово це усвідомлює.

Лукашенко – ворог, але він не дурний. Якщо він за 4,5 роки не вліз безпосередньо в бойові дії, то зараз тим паче він це не зробить. Також зараз пішла різна риторика з його вибаченнями. Не здивуюся, якщо колись ми дотиснемо Росію, і Лукашенко заговорить, що радив Путіну не нападати на Україну,

– підкреслив Ткачук.

Звісно, варто усвідомлювати, що поки в Білорусі буде проросійський режим, доти загроза не буде нульовою. Але наразі вона малоймовірна.