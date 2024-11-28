3-тя окрема штурмова бригада продемонструвала, як вони відбили ворожу атаку на Харківщині. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на бригаду.
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Що відомо з відео 3 ОШБр
Ворог намагався атакувати, виславши колонну з трьох БМП і танка, однак атака зазнала повного провалу.
Завдяки дрону FPV, українські бійці помітили, як одна з бойових машин противника почала диміти, а танк застряг у багнюці. Вцілілі БМП намагалися втекти, але їх наздогнали й знищили українські безпілотники.
Як ЗСУ відбили наступ на Харківщину: дивіться відео
Загалом, ворожу піхоту було ефективно знищено за допомогою артилерії, дронів та авіаційних скидів. За словами бригади, жоден окупант не залишився в живих після такого удару.
До знищення техніки та піхоти ворога долучилися підрозділи "Команди Постріл", "Вершників Грому", артилерія 1-го механізованого батальйону та інші групи, включаючи батальйон безпілотних систем "FATUM" і "Revenge group".
Яка ситуація із фронтом на Харківщині
- Українські війська відбили наступ російських окупантів на Куп'янськ і тримають контроль над підступами до міста, знищуючи ворога різними вогневими засобами.
- Російські війська намагалися закріпитися в Куп'янську, переодягнувшись у форму ЗСУ, але спроба була невдалою, і окупантів знищили.
- Ситуація у Куп'янську складна, але контрольована, росіяни не змогли захопити місто до запланованих строків.