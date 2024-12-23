Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, зауваживши, що потенційний наступ Росії на Херсон – дивна ідея. Зрозуміло, що Сили оборони України готові до будь-якого розвитку подій на цьому напрямку.

До теми Сили оборони готові до всього, – керівник ЦПД про наступ Росії на Херсон

Чи дійсно Росія може піти в наступ на Херсон

Як наголосив Нарожний, вже була інформація і про 4000 штурмовиків, і про 300 човнів. Також повідомляли, що росіяни дійсно щось пробували робити біля Антонівського мосту. Ширина Дніпра на цій ділянці – близько 900-1000 метрів. І вони пробують лізти з нижчого берега, який ще був розмитий водою після того, як Росія підірвала Каховську ГЕС.

Вони будуть кілометр через річку йти. Потім дійдуть до правого берега, який розташований вище та суттєво замінований. Очевидно, що його щільно оборонятимуть,

– сказав Нарожний.

Звісно, можна припустити песимістичний варіант, в межах якого умовна група зі 100 окупантів закріпиться. Позаду них буде річка. Якщо постачати воду та їжу ще можна дронами, то з боєприпасами все складніше.

Це – самогубна операція. Умовно, закріпилася ДРГ. Протрималася там кілька тижнів. Їм ж потрібно далі розвивати якось операцію вглиб, щоб поставити понтонний міст. Але по ньому ж працюватиме уся артилерія, авіація, "Хаймарси". Це буде жирна ціль з величезним скупченням особового складу,

– зазначив Нарожний.

Зрозуміло, що не можна легковажно ставитися до таких намірів ворога. Вони, ймовірно, спробують розтягнути фронт та змусити Сили оборони залучити особовий склад та ресурси і на цьому напрямку. Також окупанти продовжать інтенсивно обстрілювати сам Херсон.

Нагадаємо, 20 грудня окупанти намагалися форсувати Дніпро біля Херсона. Першу групу одразу знищили, а друга не ризикнула йти вперед.