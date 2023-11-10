Так, у перші дні повномасштабного вторгнення зрадник допоміг окупантам дістатися до околиць Києва, звідки ті планували наступ на українську столицю.
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Допоміг штурмувати Київ
Слідство встановило, що жителя Сумщини завербували російські спецслужби напередодні великої війни. Чоловіку дали завдання – провести ворожу техніку до Києва найкоротшим шляхом. Так він і вчинив – на власній автівці із Сумської області провів 128 одиниць окупаційної техніки. Серед неї – танки, бронетранспортери та самохідні артилерійські установки.
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Виконавши завдання, "провідник" повернувся на Сумщину, де продовжив працювати на фсб аж до звільнення регіону від загарбників. Зокрема, зловмисник збирав розвіддані про місцерозташування позицій та озброєння Сил оборони.
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Затримали російського агента у серпні 2022 року. У листопаді 2023 року суд визнав його винним у державній зраді та призначив 15 років в'язниці.
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У жовтні суд виніс вирок 22-річній дівчині, яка допомагала окупантам. За даними слідства, вона збирала та передавала росіянам координати оборонних підприємств Кіровоградщини, а ті потім за ними неодноразово завдавали ударів. Серед основних цілей ворога були підприємства Укроборонпрому та нафтопереробної галузі. Затримали зловмисницю у березні 2023 року –вона якраз фотографувала один із місцевих заводів. З російською спецслужбою зрадниця підтримувала зв'язок через свого приятеля – бойовика окупаційних угруповань Росії, який воює на східному фронті.