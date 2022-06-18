Такий прогноз озвучив 17 червня мер Слов'янська Вадим Лях. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його включення в ефірі національного телемарафону.

Раніше Росіяни можуть перейти до розгорнутої атаки у Слов'янську найближчими днями, – радник глави МВС

Фронт вишикувався на річці Сіверський Донець

Мер сказав, що про підготовку наступу свідчать заяв представників країни-агресорки. Наразі це вкрай сильно непокоїть жителів міста.

Наступ ворога на Слов'янськ і Краматорськ очікується з дня на день. Лінія фронту вишикувалася безпосередньо по річці Сіверський Донець,

– зазначив Валим Лях.

Проте варто зауважити, що зранку того ж дня в Генштабі ЗСУ повідомили, що вже триває боротьба на Слов'янському напрямку. Там наразі росіяни не йдуть у масований наступ, але вели розвідку боєм у районі населеного пункту Краснопілля. Цей штурм українські війська змогли відбити.

Наразі ворог робить усе, щоб створити задовільні умови для наступу на місто Слов'янськ. Російська артилерія атакує в біля кількох сусідніх населених пунктів:

Долини;

Краснопілля;

Дібрівного;

Вірнопілля.

Чи вистачить Росії сил для наступу на Донеччині

Наразі на великій частині територій Сходу країни тривають запеклі бої за кожен метр української землі. Експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак в ефірі 24 каналу поділився своїми думками щодо можливостей окупантів. На Донбас вже залучений шалений ресурс армії Росії. Проте вони не очікували, що ЗСУ будуть так міцно тримати оборону, тому всі плани змінюють вже практично на полі бою.

Експерт зауважив, що вторгнення почалося ще три місяці тому, але Сєвєродонецьк захопити так і не змогли. Тому з такими темпами росіяни буквально витрачатимуть місяці на кожне велике місто Луганської та Донецької областей.

Вони зараз наступають на Сєвєродонецьк. Але там ще є Краматорськ, Слов'янськ та багато інших міст. За 8 – 9 років ці міста дуже сильно укріпили. Це – серйозні захисні споруди,

– пояснив Ступак.

На його думку, важливим фактором є й вдала тактика ЗСУ, яка полягає в максимальному виснаженні ворога на Луганщині. Через це кількість сил, які могли б бути перекинуті на Донеччину, зменшується щодня.

До теми – де саме найважчі бої біля Слов'янська: дивіться відео