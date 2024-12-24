Колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що Росія починає нагнітати ситуацію щодо можливого наступу на Херсон. Проте на сьогодні "масованого штурму" міста не відбувається, тому наразі немає підстав для паніки.

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Західна розвідка повідомить

Ступак нагадав, що раніше були повідомлення про те, що російські військові зібрали на лівому березі Дніпра 300 катерів для подальшого форсування Дніпра. Водночас не було інформації щодо кількості російського контингенту, що мав перебувати там.

Зараз повідомляється, що окупанти зосередили начебто 4 тисячі особового складу для проведення певних штурмових дій. Проте виходить, що човнів набагато менше, ніж російських військових,

– наголосив він.

Однак західні розвідки наразі цю інформацію не підтверджують і не спростовують. Тому ті, хто сумнівається, варто дочекатися розгорнутішої інформації саме від них.

Водночас не можна виключати, що Росія дійсно може спробувати переправити свої сили на правий берег Херсонщини. Проте, якщо навіть вдасться висадити там окупантів, як вони переправлять туди важку техніку, а також боєприпаси, які необхідно постійно підвозити,

– зауважив Ступак.

Крім того, під час форсування Дніпра росіяни опиняться під прицілом українських безпілотників. Якщо вибухівка з дрона впаде біля російського човна і якщо навіть військовий, що сидів в ньому, не отримає жодної подряпини, він ймовірно впаде у воду.

"Це означає з вірогідністю у 99%, що він потоне, адже на ньому – щонайменше 10 кілограмів різноманітного знаряддя. Тому важко уявити, що Росії вдасться здійснити дійсно масштабну наступальну акцію", – наголосив він.

Важливо! Керівник ЦПД Андрій Коваленко, коментуючи інформацію щодо повторного наступу росіян на Херсон, сказав, що будь-які плани ворога відомі Україні. Проте ЗСУ готові до всього. Коваленко додав, що "бажання Путіна підвищити ставки не спрацює".

Це інформаційні вкиди

Росіяни продовжать відправляти на правий берег диверсійні групи у складі 10 – 20 військових на 2 – 3 човнах. Також вони можуть скористатися тим, що після руйнації Каховської ГЕС частина річки Дніпро перетворитися на болото. Після того, як вдарять морози та, можливо, це болото замерзне, окупанти можуть пробувати піти на Херсона саме там.

Колишній співробітник СБУ пояснив, якщо дійсно болото промерзне дуже сильно, тоді така загроза є. Хоча все одно техніка та люди будуть там застрягати і ставати ціллю для Збройних Сил України.

До того ж це є черговим інформаційним вкидом росіян. Раніше вони так само розповідали, що велика кількість росіяни наступатиме на Київ через Білорусь. Тому ситуацію потрібно тримати в фокусі, але й не забувати, що ворог не припиняє проводити свої інформаційні операції,

– зазначив Іван Ступак.

Нагадаємо, що народний депутат Роман Костенко після невдалої спроби росіян 20 грудня форсувати Дніпро, щоб наступати на правобережжі Херсонщини, заявив про можливу повторну спробу ворога це зробити. На його думку, окупанти можуть здійснити нове форсування впродовж найближчого тижня.