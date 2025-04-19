Від початку доби зафіксовано 107 бойових зіткнень, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Де відбувалися бої

На Харківському напрямку ворог 2 рази атакував позиції українських підрозділів у районах Вовчанська та Малої Шапківки.

На Куп'янському напрямку відбулося 7 наступальних дій поблизу Загризового, Кіндрашівки, Нової Кругляківки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку зафіксовано 14 атак противника поблизу Новомихайлівки, Нового, Ямполівки, а також у напрямку Торського, Греківки, Глущенкового, Ольгівки, Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку окупанти 2 рази штурмували позиції наших військ поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано 7 атак у районах Часового Яру, Ступочок та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку відбулося 18 бойових зіткнень у районах Торецька, Дружби, Дачного та в напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку російські війська здійснили 36 атак у районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоолександрівка, Преображенка, Срібне, Богданівка, Троїцьке, Новоторецьке, Свиридонівка, Малинівка, Шевченко, Звірове, Успенівка, Котлярівка, Андріївка та в напрямку Старої Миколаївки.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили 10 атак у районах Привільного, Новосілки та Костянтинополя.

На Оріхівському напрямку відбито 3 атаки в напрямку Малої Токмачки та поблизу Новоандріївки. Авіаударів зазнали Лук’янівське, Павлівка, Степногірськ, Кам’янське та Новояковлівка.

У Курській області Сили оборони України відбили 18 атак противника