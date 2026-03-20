Усе пішло не за планом: ЗСУ загнали російське командування у глухий кут, – ISW

Нещодавні просування ЗСУ на Олександрівському напрямку, а також ефективна оборона українців поставили російське командування перед кількома дилемами. Шансів на суттєві здобутки у весняно-літній кампанії в агресора значно поменшало.

Окупанти не можуть навіть досягти тактичних успіхів для захоплення вигідних стартових позицій у тактичному районі Костянтинівка – Дружківка перед очікуваним весняно-літнім наступом. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни.

Як і чому плани Кремля на весняний наступ зазнали краху?

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 19 березня повідомив, що російські сили не мають сил для того, щоб одночасно захопити Оріхів у західній частині Запорізької області та вести наступ на місто Запоріжжя з півдня в межах однієї операції.

Експерт пояснив, що українська оборона вздовж річки Кінська біля Оріхова та останні успіхи українських сил на Олександрівському напрямку, які відволікають росіян від спроб захопити Оріхів зі сходу, заважають росіянам взяти це місто.

Машовець оцінив, що загарбникам доведеться стягнути підкріплення з Херсонської області, щоб здійснити подібний наступ у західній частині Запорізької області. Це пов'язано з тим, що вони одночасно ведуть наступальні дії на "пояс фортець", Добропілля, Куп'янськ та намагаються створити "буферні зони" на півночі Харківської та Сумської областей.

Аналітик раніше зауважував, що для наступу на Добропілля росіяни були б змушені залучати сили, які діють проти українського "поясу фортець". Адже у ворога немає часу, аби кинути на Добропільський напрямок нові сили.

Ці дилеми, які Україна створила для російського командування, ймовірно підірвали підготовку Росії до весняно-літнього наступу 2026 року,

– зазначає ISW.

Машовець зазначив, що наразі не бачив повідомлень про перекидання значних формувань на захід та південь від Оріхова, які були б необхідні для проведення великої операції проти Запоріжжя навесні чи влітку 2026 року.

Також він повідомив, що окупанти накопичують піхоту на південний захід від Оріхова для наступальних дій проти міста та проти Новопавлівки (північний захід від Оріхова), проте це накопичення недостатнє, враховуючи відсутність російських успіхів на захід та північний захід.

Представник української бригади на Костянтинівському напрямку повідомив 19 березня, що інтенсивність російських атак на цьому напрямку відносно низька.

Росіяни не змогли досягти навіть тактичних успіхів на північний схід від Костянтинівки до нібито вигаданого дедлайну 10 березня, коли вони мали б втиснутися між Майським і Марковим, а також до подібного вигаданого дедлайну 15 березня для захоплення Сіверсько-Донецького каналу в цьому районі.

Представник зауважив, що не спостерігається значного накопичення російської важкої техніки на Краматорському напрямку, що могло б свідчити про підготовку російського наступу.

