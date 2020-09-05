У Мінську 5 вересня силовики знову затримали представників медіа. Цього разу в автозак посадили журналістів телеканалу "Белсат".

Журналісти висвітлювали акцію протесту

Працівники телеканалу саме висвітлювали жіночий марш, що відбувався у білоруській столиці. Про це інформує "Белсат".

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У руки правоохоронців потрапили Максим Калитовський та Альона Дубовик. Телеканал навіть оприлюднив відео, на яких журналістів просто затягують до мікроавтобуса.

Зверніть увагу! Лише 4 вересня вийшли з СІЗО на волю журналісти кількох білоруських медіа. Суд виніс щодо них рішення – три доби арешту за участь у несанкціонованих мітингах. Проте цей термін медійники уже провели в ізоляторі.

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