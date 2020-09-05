Наступ на свободу слова: у Білорусі знову затримали журналістів – відео
У Мінську 5 вересня силовики знову затримали представників медіа. Цього разу в автозак посадили журналістів телеканалу "Белсат".
Журналісти висвітлювали акцію протесту
Працівники телеканалу саме висвітлювали жіночий марш, що відбувався у білоруській столиці. Про це інформує "Белсат".
До теми Масові протести в Білорусі: останні новини та що відомо – фото, відео
У руки правоохоронців потрапили Максим Калитовський та Альона Дубовик. Телеканал навіть оприлюднив відео, на яких журналістів просто затягують до мікроавтобуса.
Головне про протести у Білорусі
- 9 серпня білоруси обирали нового главу держави.
- Проте згідно з результатами ЦВК, перемогу здобув чинний президент Олександр Лукашенко.
- Люди назвали результати сфальсифікованими і вийшли з протестами на вулиці.
- Проти мітингувальників "кинули" силовиків. У жорстких зіткненнях загинули щонайменше 4 осіб, більше ніж тисяча отримали поранення.
- Протести не стихають і досі, на початку вересня значно активізувались студенти. Затримання продовжуються.