Ба більше, Кремлю навіть довелося перекинути у Курську область підрозділи з критично важливого для них Покровського напрямку. Військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник розповів 24 Каналу, де ще Путін вишукує військових для захисту Курщини.

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Хто воює на Курщині

Курська операція показала світові, що російське військо має більше проблем, ніж могло здатися. Насамперед це стосується дефіциту живої сили. У Росії просто відсутні стратегічні резерви, які можна було б направити на новий фронт на Курщині.

Саме через те, туди активно кидають строковиків, яких раніше Владімір Путін божився не залучати до бойових дій.

Насамперед "вигрібають" з Ленінградського округу усе, що можна "вигребти". Якщо уважно стежили за візитом Путіна до Монголії, він ще зупинився на Далекому Сході і похвалив морських піхотинців. Це вже означає, що рішення ухвалене – звідти переміщатимуть усіх,

– наголосив Петро Черник.

Варто додати, що раніше з'явилась достовірна інформація від Литви та інших країн про те, що після початку Курської операції помітили виведення військ Росії, зокрема танкових підрозділів, з Калінінградської області. Іншими словами, росіяни зараз застосовують рештки стратегічних резервів.

"Якщо Росія зважиться на відкриту мобілізацію, то лише після 7 – 8 вересня, коли у них відбудуться місцеві вибори. Але я вважаю, що у них є величезний страх перед справжньою мобілізацією", – зауважив військовий експерт.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський повідомив, що протягом першого місяця операції ЗСУ в Курській області Росія втратила близько 6 тисяч військових вбитими й пораненими.

До слова, російський опозиційний політик Геннадій Гудков вважає, що у Росії не оголошуватимуть проведення нової великої хвилі мобілізації. Тобто усе знову робитимуть приховано, однак жорсткіше, аніж це було в останній рік. На переконання Гудкова, людей збиратимуть навіть із Москви, Санкт-Петербургу, Єкатеринбургу та інших великих міст Росії.

Ба більше, до 6 вересня військкомати повинні повністю звести баланс, завершити всі організаційні заходи підготовки до мобілізації й чекати команди "згори", аби розпочати процес.