Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Сергій Грабський. Він оцінив, чи зможуть Збройні Сили України у нинішній ситуації розпочати наступальні дії.

Важливо Просування росіян на Покровському напрямку нема, – майор запасу озвучив чим це пояснюється

Чи готова Україна до наступу

На думку військового експерта, основні події розвиватимуться на ділянці фронту Покровськ – Костянтинівка – Часів-Яр. Водночас на інших напрямках росіяни також тиснутимуть.

Слідуючи класичній схемі проведення наступальних дій, російська армія проводитиме основну операцію, наступаючи на Донецькому напрямку, разом з цим проводитиме додаткову операцію в районі Лимана, де ситуація надзвичайно складна. Другорядний удар ворог завдаватиме по Куп'янську та збільшуватиме активність на Запорізькій ділянці фронту,

– мовив Грабський.

Втім, українська оборона стійка й ефективність завдання ударів по противнику збільшилось, тому що окупанти зараз змушені компенсувати нестачу техніки кількістю піхотних штурмів, що так само є одним із факторів збільшення інтенсивності бойових дій.

Щодо можливого посилення бойових дій, то тут якби дивно не звучало, але спрацьовує фактор природи – з'являється "зеленка", тож можна буде вже більш активно приховувати свої підрозділи, робити маневри,

– зазначив військовий експерт.

За його словами, останнім часом серед українців відчувається ейфорія щодо можливих наступальних дій Збройних Сил. Проте 2023 рік показав, що якщо Україна не дотримуватиметься законів ведення війни, то ні про які наступальні дії говорити немає сенсу.

В України недостатньо авіації, особового складу й не вистачає артилерії для того, щоб перекрити росіян та забезпечити перевагу на полі бою. Водночас українські війська можуть проводити контратакувальні дії, як ЗСУ робили на Донецькій ділянки фронту й роблять на Куп'янському напрямку.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія фактично розпочала наступ на Сумську та Харківську області.