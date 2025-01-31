Як повідомляє Radio NV, ексдепутатка підтримує зв'язок з членами "Платформа за життя та мир" (колишня ОПЗЖ), передає 24 Канал.

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Що відомо

Ще до повномасштабного вторгнення Наталія Королевська виїхала з України. Втім, контакти із колишніми однопартійцями обірвати не поспішила.

Джерела видання розповіли, що екснардепка у курсі всього, що відбувається у парламенті. Вона перебуває у депутатському чаті колишніх "опзжвців". Її не виключили з чату, як це зробили із іншими ексдепутатами партії.

Крім того, відомо, що Королевська підтримує спілкування з Віктором Медведчуком. Зокрема, саме кум Путіна посприяв проведенню кількох подій у Європі щодо підтримки українських біженок, які організовувала Королевська.

Нагадаємо, що у 2023 році НАБУ оголосило Наталію Королевську в розшук. Її підозрюють у недостовірному декларуванні. За інформацією декількох джерел, наразі Королевська перебуває в ОАЕ.

У 2023 році Королевська та її чоловік Солод написали заяви на складання депутатських мандатів.

Довідка: У 2012 році Королевська брала участь у виборчій кампанії. Перше речення з агітаційного ролику з промовою "У мене є мрія" стало інтернет-мемом. З 2012 по 2014 вона була міністром соцполітики при Януковичі.